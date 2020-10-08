Emekli geri ödeme sorgulama nasıl yapılır?

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri de çok önemli. Yeterli çalışma imkanı bulamayan sigortalılar gereken prim gününü dolduramıyor ve de emekli olamıyor. Ancak bu durumda olan vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. Milyonlarca emekli olamayan sigortalı bu parayı geri alıp alamayacağını merak ediyor.

EMEKLİ GERİ ÖDEMESİ NEDİR?

Emekli geri ödemesi(Toptan ödeme), sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanmaması durumunda, sigortalının talebi üzerine adına yapılan prim ödemesinin kendisine toplu olarak iadesi şeklindeki bir uygulamadır. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

EMEKLİ GERİ ÖDEME EKRANI

EMEKLİ GERİ ÖDEME PARASINI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor:

1) Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak.

2) Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

EMEKLİ GERİ ÖDEMEYİ KİMLER ALABİLİR?

Primleri eksik ve tamamlama imkanı olmayan sigortalılar paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Fakat kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

Eski SSK’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Eğer paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez de ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. geri aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.