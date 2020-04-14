Emeklilikte 7000 gün önemi! Ne zaman emekli olurum?

Emeklilik birçok vatandaşın hayali ve herkes emeklilik için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını merak ediyor. İşte örnek soru ve cevapla emeklilik detayı…

7000 GÜN PRİM ÖNEMLİ

4 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ekim 2003 Bağ-Kur girişimle 12 yıl 3 ay hizmet sürem mevcut. 31 Aralık 2015'te BağKur'dan çıkışı yaptım. 1 Ocak 2016'da SSK'lı oldum. 1500 gün prim ödemem mevcut. Askerliğimi (500 gün ) borçlanmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Nasıl bir yol izlemeliyim?

CEVAP: Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Askerlik sürenizi borçlanıp ayrıca 590 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 4 Şubat 2023'te emekli olabilirsiniz.