Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emekliye doping olacak teklif! CHP’den “Yara Sarma Paketi”

CHP emekli için “Yara Sarma Paketi” hazırladı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklif kabul edilirse emeklinin rahatlayacağını söyledi. Gürer, emeklilerin sorunlarının çözümü için 6 maddelik aşağıdaki kanun teklifini Meclis’e sundu. İşte o teklif...

10:14 -
Haberler Sigorta
Emekliye doping olacak teklif! CHP’den “Yara Sarma Paketi”

Emeklilerin geçim derdini sonlandırmayı amaçlayan teklif meclise sunuldu. Farklı noktalarda iyileştirmeleri kapsayan teklifin kabul edilmesi halinde emeklilerin rahat bir nefes alacağı düşünülüyor. CHP’den gelen teklifteki maddeler şu şekilde;

CHP’DEN EMEKLİLER İÇİN “YARA SARMA PAKETİ”

1- 2000 yılından sonra emekli olanların, 2000'den öncekilerle maaş alabilmesi (İntibak)
2- Emeklilere yıllık 2 bin TL ısınma ve aylık 600 TL kira yardımı bağlanması.
3- Emekli aylıklarındaki sağlık kesintilerinin kaldırılması.
4-1000 TL'lik bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarında olması.
5- Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, emeklilerin de bulunması.
6- Binek aracı bulunan emeklilerin MTV'nin sadece yüzde 10'unu ödemesi.

İLGİLİ HABEREmekli banka promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyonları…Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyonları…
banka CHP emekli Meclis Niğde Ömer Fethi Gürer Sağlık SGK sigorta Ziraat Bankası
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more