Emekliye doping olacak teklif! CHP’den “Yara Sarma Paketi”

Emeklilerin geçim derdini sonlandırmayı amaçlayan teklif meclise sunuldu. Farklı noktalarda iyileştirmeleri kapsayan teklifin kabul edilmesi halinde emeklilerin rahat bir nefes alacağı düşünülüyor. CHP’den gelen teklifteki maddeler şu şekilde;

CHP’DEN EMEKLİLER İÇİN “YARA SARMA PAKETİ”

1- 2000 yılından sonra emekli olanların, 2000'den öncekilerle maaş alabilmesi (İntibak)

2- Emeklilere yıllık 2 bin TL ısınma ve aylık 600 TL kira yardımı bağlanması.

3- Emekli aylıklarındaki sağlık kesintilerinin kaldırılması.

4-1000 TL'lik bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarında olması.

5- Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, emeklilerin de bulunması.

6- Binek aracı bulunan emeklilerin MTV'nin sadece yüzde 10'unu ödemesi.