GRI Sigorta küçük-büyük acente ayrımı yapmayacak

Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasına geçen günlerde GRI Sigorta da katıldı. Adı, renk ismini de çağrıştıran şirketin, isminin tam açılımı da ‘Global Risk Insurance Sigorta.' Şirket, akılda kalması açısından ‘Gri Sigorta'yı kullanıyor. GRI Sigorta Genel Müdürü Rüstem Güngör, yeni şirket ile ilgili merak edilenleri anlattı. Güngör, “Sigortacılığı halkımıza sevdirmek istiyoruz. Pastadan pay almayı düşünen bir şirket değil, pastayı büyütmeyi düşünen bir şirket olacağız; acentelere de yakın olacağız; küçük-büyük acente ayrımı da yapmayacağız” dedi. Tarım branşında yeni ürünler çıkaracaklarının mesajını da veren Güngör, şirket ortaklarından TARİŞ ile güzel projeler yapacaklarını söyledi.

ÇOĞU ŞİRKETİN ALMADIĞI RİSKLERLE DE ÇALIŞACAĞIZ

GRI Sigorta için önemli olanın, Türk toplumuna iyi bir hizmet verebilmek olduğunu belirten Güngör, “İş kapasitesi çok geniş olan bir şirketiz. Çoğu şirketin, çalışmak istemediği risklerle de çalışacağız. Bildiğimiz branşlarda ve bildiğimiz sektörde görünmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Güngör'ün verdiği bilgilere göre, sağlık branşında çalışmayı düşünmeyen şirketin, trafik ve nakliyat sigortalarında da ruhsatı yok. Mart ayında, trafik ve nakliyat branşında ruhsat almayı hedefleyen şirketin söz konusu branşlar dışında tüm branşlarda ruhsatı var. 9 tane bölge müdürlüğü olan şirketin 40 personeli var; bunların her biri 20 yıl ve üzerinde sektör tecrübesine sahip. Tamamen yerli sermayeli bir şirket olan, ödenmiş sermayesi de 25 milyon TL olan şirket, 2021 Mart ayına kadar ödenmiş sermayemizi 55 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor.

Güngör, neden sağlık branşında çalışmak istemedikleri konusunda ise şunları söylüyor: “Sağlık sigortasına girmemiz için iyi bir ekip kurmamız gerekiyor. İyi bir ekip kurmadan hiçbir işe girmem. Elinizde iyi bir ekip yok ise hizmet veremezsiniz; hizmet veremiyorsanız da zaten bu işi yapmayın. Zaman içerisinde böyle bir ekip kurabilirsek, kesinlikle sağlık sigortasına da gireriz.

KUR ARTIŞI HEPİMİZİ ENDİŞELENDİRİYOR

Kurdaki artış ve güncel konularla ilgili soruları da yanıtlayan Güngör, şunları söyledi: “Kur artışı hepimizi endişelendiriyor; çünkü parça maliyetlerini arttırıyor. Bu anlamda, trafik sigortasını almamış olmamız belki de bizim için bir şans olacak. Biz pastadan pay almayı düşünen bir şirket değil, pastayı büyütmeyi düşünen bir şirketiz. Kimsenin yaptığı işte gözümüz yok. Yeni pazarlar oluşturmak istiyoruz. Sigortalılık oranı çok düşük. İstanbul ve İzmir gibi deprem bölgelerinde bile DASK poliçeleri çok az. Bunun kültürle ve eğitimle çok âlâkası var. Sigortalılık bilinci çok önemli. Bizler sektör olarak bu konuda iyi çalışmamız lâzım.”