GSS prim ödemeleri ertelendi mi? Prim ödemeleri hangi meslekler için ertelendi?

Sözcü Gaztesi köşeyazarı Sezgin Özcan’ın bugün soru cevap şeklinde aktardığı bilgiler “GSS prim ödemeleri ertelendi mi sorusu için önemli cevaplar taşıyor…

GSS PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

SORU: SGK prim ertelemesine ilişkin son düzenleme ile genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi de ertelendi mi? Saadet Sibel

CEVAP: SGK Yönetim Kurulu'nca alınan erteleme kararı ve yayınlanan genel yazıya göre prim ödemesine ilişkin erteleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 4/a (SSK) kapsamında çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin primler ile köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanların primlerini kapsıyor.

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