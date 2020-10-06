Hastaneden nasıl randevu alınır? 2szcu

Hastanelerden online randevu almak günümüzde artık çok kolay. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 2011 yılında ülke genelinde uygulamaya soktuğu Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MRHS) ve ALO 182 Randevu Hattı sayesinde hastane randevularınızı kolaylıkla alabilirsiniz.

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve hastanelerin daha etkin ve verimli şekilde hizmet edebilmesi için geliştirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi, 2009 yılında başlatılan çalışmaların tamamlanarak 2011 yılında tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması ile uygulamaya geçirilmiştir.

Vatandaşlar ALO 182 Randevu Hattı'nı arayarak veya internet üzerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden muayene randevusu alabilmektedir.

RANDEVU ALMA EKRANI

HASTANEDEN RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS'den randevu almak için kullanılan yöntemler şöyledir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması.

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak yardım alabilirsiniz.

İnternet üzerinden randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobil uygulamasından randevu almak için ise akıllı cihazınıza MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz.

RANDEVU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

RANDEVU GÖRÜNTÜLEME

Randevu bilgilerinize erişebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Randevu Geçmişi” kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezini arayarak bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilme imkanınız da bulunmaktadır.