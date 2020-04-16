Kadınlar için emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur?

Hem kadın hem erkek, ülkemizde sigortalı çalışan tüm vatandaşların en merak ettiği dört gözle beklediği durum eminiz ki emeklilik günleridir. Özellikle Türkiye’de sigortalı çalışan kadınların son zamanlarda sık sık araştırdıkları emeklilik zamanı ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilmesi için günce bir haber hazırladık. Emeklilik için aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Prim günler, sigortalılık süresi ve yaş gibi. Aranan bu üç şarttan en merak edileni ve çeşitlilik göstereni elbette yaş sınırıdır.

Erkeklere ve kadınlara göre farklılık gösteren yaş sınırı aynı zamanda kişinin işe giriş tarihi (sigorta başlangıç tarihi) ile de değişebilmektedir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinebilmeniz için kadınlarda emeklilik yaşı ile ilgili hazırladığımız tabloya mutlaka göz atmalısınız.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz. Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.

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