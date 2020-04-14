Erkekler için emekli yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur?

Türkiye’de kadın ve erkek tüm memur ya da işçi çalışanların hayalini kurduğu emeklilik günleri için yerine getirmeleri gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Yaş, prim günleri ve sigortalılık zamanı gibi temel şartların arandığı emeklilik için en çok merak edilen ise yaş sınırıdır. Kadın ve erkeklerde farklılık gösteren yaş sınırı şartı özellikle prim günlerini doldurmuş ama emeklilik için yaşı bekleyen erkekler tarafından son dönemlerde sık sık aranmaktadır. Peki, erkekler için emeklilik yaşı kaç? 4A (SSK) ya da 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan çalışan erkeklerde yaş sınırı değişir mi? İşte sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak oluşturulan yaş sınırı şartı hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimizin detayları…

Yaş sınırı kadın ve erkek çalışanlara göre farklılık gösterdiği gibi, çalışanın işe başladığı yani sigortalı olduğu ilk tarihe göre de değişiklik göstermektedir.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİ YAŞI KAÇ?

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976’dan önce olan erkek sigortalılar;

– 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı

55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

Normal emeklilik şartları:

Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;

1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri ise:

– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş

– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

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