Net ve brüt maaş nedir? İşte maaş hesaplama formülü

Birçok çalışanı yakından ilgilendiren maaş hesaplaması aslında çok kolay yapılabilmekte. Maaş hesabı yaparken işçi için önemli olan net maaştır. Brüt maaş ise işveren için önemlidir. Ancak günlük ve saatlik hesaplama yaparken İş Kanunundaki hükümler devreye girer. Haftalık 45 saat olan çalışma süresi üzerinden hesaplama yapılabilir. Çalışılan iş günleri, haftalık izinler ve çalışma saatleridir. Peki net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Günlük maaş nasıl hesaplanır? Saatlik maaş hesaplama ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

NET VE BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

Örnek hesap şu şekilde olmalıdır:

Haftalık ücret 700 TL ise;



700/7=100 TL günlük ücret.

30×100=3000 TL aylık ücret olarak bulunur.

Ücretin günlük değil haftalık hesaplanması halinde ise 700 TL olan haftalık ücret bilirkişiler tarafından bazen hatalı şekilde 4 hafta ile çarpıldığında 2800 TL olarak tespit edilmektedir. Bu da aylık 30 günlük ücretin karşılığı olmayacaktır. Örnekte görüldüğü üzere olması gereken miktar 3000 TL’dır. Günlük ücretin 30 ile çarpılması sonucu bulunan ücret çıplak ücrettir.

GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA

Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

SAATLİK MAAŞ HESAPLAMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun iş süreleriyle ilgili 63. maddesinde: “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Yine kanuna göre işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği göz önüne alındığında, 45 saatin 6 güne dağıtılması gerekir. Buna göre haftalık 45 saatlik çalışma süresi aksi bir durum söz konusu olmadığında haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır. Bu durumda işçinin bir günlük çalışma süresi 45/6 yani 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanacaktır.

İşçinin bir saatlik ücretini matematiksel olarak formüle edersek ortaya şöyle bir sonuç çıkacaktır: İşçinin aylık ücreti 30’a bölünür. Çıkan rakam da 7,5’a bölünür. Sonuç, işçinin bir saatlik ücretidir. Kısaca işçinin aylık ücreti 225’e bölünür.

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