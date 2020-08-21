Quick Routes’un Ege ve Akdeniz etabı start aldı

Quick Sigorta'nın 2019 yılında faaliyete geçirdiği Quick Routes projesi kapsamında Özgür ve Dilek Candar; 80 günde birbirinden tehlikeli sekiz farklı etabı tamamlayarak 16 bin 500 kilometre yol kat etmişti. Motosiklet sürücülerinin trafikte görünürlüğünü artırmak için ortaya çıkan Quick Routes projesi; tüm bu süreçte her şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Geçen yıl tamamlanan sekiz etabın sonrasında bu yıl dört etaptan oluşan zorlu rota İstanbul'dan başlayarak Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ı dolaşarak Bursa'ya geri dönüyor. İlk etap Quick Sigorta'nın merkezinden başlayarak Uçmakdere-Tekirdağ, Geyikli-Çanakkale, Babakale-Çanakkale, Sokak Ağzı Plajı/Koyunevi-Çanakkale, Cunda Adası-Balıkesir; Foça-İzmir, Karaburun-İzmir, Ovacık-İzmir, Sığacık-İzmir rotasını izleyecek. Sonrasında 10'uncu etapta Sığacık-İzmir, Kuşadası-Aydın, Didim-Aydın, Yalıkavak-Muğla; Akyaka-Muğla, Datça-Muğla, Kaş-Antalya, Taşucu-Mersin yer alacak. 11'inci etapta yavru vatan ziyaret edilecek, rota şöyle: Taşucu-Mersin, Girne, Sadrazamköy, Yeşilırmak Deresi-Lefkoşa, Liman Yolu Sokak-Mağusa, Dipkarpaz Milli Parkı-Girne.

Son etaptaysa Girne'den Bursa'ya yolculuk başlayacak. Rota Girne ile başlayarak, Taşucu-Mersin, Afyonkarahisar, Söğüt-Bilecik üzerinden Bursa'nın İznik ilçesinde son bulacak. Çavdar çiftiyle buluşmak ve rotadaki duraklara ulaşılacak tarih ve saatlerle ilgili bilgi almak için Quick Sigorta & 2 Teker 2 Yürek Instagram sayfaları takip edilebilir.

MOTOSİKLETLERİ FARK EDİN

Motosiklet kullanıcılarını görünür kılmayı hedefleyen Quick Sigorta, gerçekleştirdiği bütün projelerde bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Gerek viral reklamlarla gerekse paylaşımlarıyla “motosikletleri fark edin” diyen Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar da bu konuya verdikleri önemi şu şekilde ifade ediyor: “Kurulduğumuz günden beri gündemimizden düşmeyen konulardan biri de motosiklet sürücülerinin trafikteki görünürlüğünü artırmak ve güvenliğini sağlamak. Bunun için gerçekleştirdiğimiz projelerle pek çok mecrada ‘Motosikletleri fark edin' dedik. Quick Routes projesi de bunlardan biri. 2019 yılında başlattığımız proje için olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdi de yeni etapların eklendiği 2020 turu için hazırlıklar yapılıyor. Türkiye'de ulaşılmamış yer kalmasın diye çalışmaya devam edeceğiz.”