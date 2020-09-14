Rapor parası nereden, kaç gün içerisinde yatar?

Halk arasındaki adı rapor parası olan iş görmezlik ödeneği, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Rapor parası nereden alınır? Hangi şartlarda rapor parasına hak kazanılır? Bu ve bunun gibi sorularla arama yapan vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz.

RAPOR PARASI NEDİR?

Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olan 4A (SSK) ya da 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı çalışan vatandaşların, hastalanması, meslek hastalığına yakalanması, kadın işçiler için analık durumu ya da iş kazası geçirmesi durumunda, çalışamadıkları günlerin ücretleri maaşlarından kesilir. Bu durumda maddi açıdan mağdur olmamaları için de iş görmezlik ödeneği yani rapor parası alabilirler.

RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?

Öncelikle sigortalı çalışan ve sağlık nedenlerinden dolayı çalışamaz durumda olan işçinin bu durumu kanıtlayacak bir rapor alması gerekmektedir. Aldığı bu raporu 5 iş günü içinde iş yerine vermesi gerekmektedir. İşveren ise raporu e-Rapor sistemine girer. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri raporu inceler ve onay verdikleri takdirde PTT'ye ödeme talimatı verir. İşçiye giden bildirim sonrası rapor parasını PTT şubelerinden alabilir.

PTT’ye gönderilen rapor parası ödemesi, ödeme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alınmazsa ödeme SGK’ya iade edilir ve emanet hesaplarına aktarılır.

RAPOR PARASI AYIN KAÇINDA YATAR?

İş Görmezlik Ödeneği için gerekli olan rapor sahibi olan çalışan, işlemlerin başlaması için aldığı raporu öncelikle çalıştığı kuruma olabildiğince çabuk bir şekilde iletmelidir. Rapor ne kadar çabuk iletilirse işlemler o kadar çabuk başlar. İşveren kendisine verilen bu raporu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenir ve çalışanların ödemeleri en geç 15 gün içerisinde PTT ye gönderilir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu sitemine tanımlanmış bir banka hesabı varsa ödemeleriniz direk olarak banka hesabınıza da gönderilebilmektedir. PTT’ye gönderilen iş göremezlik ödemenizi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde almamanız halinde ödemeniz SGK’ya iade edilecek ve emanet hesaplarına aktarılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu sitemine tanımlanacak banka hesapları;

-Ziraat Bankası

-Halk Bank

-Vakıf Bank

-Akbank

-Burgan Bank

-Fiba Banka

-Şeker Bank

-T.Ekonomi Bankası

-Garanti Bankası