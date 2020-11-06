Tur Assist’te üst düzey yeni yapılanma

Son yıllarda ortaya çıkan yeni teknolojilerin etkisiyle şirketler, daha hızlı ve çevik olmaya, müşterilerin değişen beklentileri doğrultusunda sundukları müşteri deneyimini dijital yetkinlikler ile geliştirmeye, inovatif çözümlere yönelik yatırımlar yapmaya büyük özen gösteriyor. Özellikle insan kaynakları yönetimi ve iş yapış modellerinde büyük bir dönüşüm yaşanırken yaşanan Covid-19 salgını bu sürecin hızlanmasına neden oldu. Dünyada birkaç yılda yaşanması beklenen bu dönüşüm süreci birkaç aya sığdı.

24 yıldır sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine 7 gün 24 saat acil hizmet sağlayan ve bu alanda Türkiye'nin en büyük asistans şirketi olan Tur Assist, pandemi sürecinin de etkisiyle dijitalleşme sürecini hızlandırdı. İnsan kaynakları yapısını bu doğrultuda yenileyen şirket, finans ve tedarik ağı yöneticiliği için iki yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Tur Assist'in yeni CFO'su Eren Çanakçı olurken, Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevine ise Göktuğ Yağcıoğlu atandı.

YENİ CFO EREN ÇANAKÇI

Eren Çanakçı, profesyonel iş hayatına Ernst&Young şirketinde adım attı ve burada 2003-2005 yılları arasında Muhasebe Asistanı olarak çalıştı. Çanakçı, ardından sırasıyla, 2007-2014 yılları arasında Multi Development Türkiye'de Muhasebe Sorumlusu, 2015-2016 yılları arasında Watsons Kozmetik Muhasebe ve Finans Müdürü ve 2016-2019 yılları arasında Jones Lang Lasalle Muhasebe ve Finans Müdürü olarak iş hayatına devam etti. Ağustos 2020 itibariyle Tur Assist'te CFO olarak atanan Çanakçı, iyi derecede İngilizce biliyor.

TEDARİK YÖNETİMİ GÖKTUĞ YAĞCIOĞLU'NA EMANET

Hizmet ağını genişletmeyi amaçlayan Tur Assist, değişerek gelişen müşteri beklentileri doğrultusunda sunduğu hizmetlerde ve müşteri deneyiminde yeniliklere imza atmayı hedefliyor.

Daha güçlü stratejiler ile sektörde ilk olacak yeni projeler ortaya koymaya hazırlanan Tur Assist, tedarik ağını sektörün deneyimli ismi Göktuğ Yağcıoğlu'na emanet etti. İş hayatı boyunca sektörde çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışan ve son olarak Eureko Sigorta bünyesinde Hasar İş Ortakları Yöneticisi olarak görev yapan Yağcıoğlu, Ekim 2020 itibariyle Tur Assist Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlendi. Yağcıoğlu daha önce, 2005-2006 yılları arasında Garanti Bankası Dış Ticaret ve Kredi Uzmanı, 2007-2010 yılları arasında Eureko Sigorta'da Müfettiş, 2010-2011 yılları arasında Achmea'da Yönetici Adayı, 2011- 2018 yılları arasında Eureko Sigorta İş Geliştirme Yöneticisi ve 2018-2020 yılları arasında Eureko Sigorta Hasar İş Ortakları Yöneticisi olarak çalıştı.