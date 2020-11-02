Deprem sonrasında işe yarayacak uygulamalar

Ülkemizde yaşanan depremler sonrasında iletişim hatlarında genelde problemler yaşanıyor. Operatörlerin yoğun kullanım sonrası çökmesiyle birlikte vatandaşlar mobil hatlarından sevdiklerine ulaşamıyor.

Akıllı telefonunuza indireceğini bazı uygulamalarda, deprem sonrasında iletişim veya enkaz altında kalmanız durumunda sesinizi duyurmanıza yarayacak bazı özellikler bulunuyor.

İşte deprem sonrasında işinize yarayacak ve hayat kurtaracak bazı uygulamalar;

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) uygulaması olan ‘AKUT GÜVENDEYİM' uygulamasıyla, internetiniz olmadığında bile konumunuz kısa mesaj (SMS) ile daha önceden belirlediğiniz kimselerle paylaşılıyor.

112 ACİL YARDIM BUTONU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘112 Acil Yardım Butonu' mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112'ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı olacak.

BRIDGEFY

Bridgefy uygulaması, mesajlaşma için bluetooth özelliğini kullanıyor. Mobil internetinizin veya Wi-Fi'nin çalışmaması durumunda Bridgefy uygulaması ile 50 metre içerisinde bulunan kimselerle iletişime geçebiliyorsunuz.

Bridgefy'ı ne kadar çok kişi kullanırsa, kapsamı alanı o kadar artıyor.

WHISTLE/REAL WHISTLE

Deprem sonrası içinde bulunduğunuz bina yıkılır ve enkaz altında kalırsanız, bu uygulama ile arama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilirsiniz. Çok az şarj yiyen bu uygulama ile çok yüksekte ses çıkartabiliyorsunuz. Whistle uygulaması ‘Android' cihazlara indirilebilirken iOS kullanıcıları, AppStore üzerinden Real Whistle uygulamasına erişim sağlayabiliyor.

FIRST AID – IFRC

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından geliştirilen bu uygulama ile birlikte deprem sonrasında ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği Türkçe olarak anlatılıyor. Ayrıca uygulamadan acil durumlar için hangi hazırlıkların yapılmasından da bahsediliyor.