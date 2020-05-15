Epic Games’den sevindiren GTA 5 haberi! GTA 5 Epic Games Store’da ücretsiz nasıl indirilir?

Bünyesinde binlerce oyunu içeren Epic Games, bazı zamanlar oyuncuları heyecanladıran ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu hafta ise GTA 5 belli süre içerisinde ücretsiz olarak oynanabilecek.

GTA 5 NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz yapmasının ardından oyunseverler nasıl indirildiğini merak etmeye başladı. 21 Mayıs 2020 saat 18:00’a kadar ücretsiz ve sınırsız olarak oynanabilecek GTA 5'i alabilmek için öncelikle Epic Games Store hesabı açılması gerekmektedir. Epic Games ücretsiz hesap açmak için bu linki kullanabilirsiniz.

Eğer PlayStation Network ya da Xbox hesabınız varsa bu hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra oyunu indirme işlemini Epic Games Launcher programı ile yapılmaktadır. Epic Games Launcher'ı indirdikten sonra hesabınızla giriş yapabilir ve arama kısmına GTA 5 yazarak iki aşamalı doğrulama işlemi ardından oyunu indirebilir ve keyfini sürebilirsiniz.

Not: Yaşanan yoğunluk nedeniyle siteye zaman zaman erişim sağlanamamaktadır. Belirli aralıklarla giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

EPİC GAMES STORE GTA 5 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SİLİNEN TWEET ORTAYA ÇIKARDI

Epic Games, tüm zamanların hem en çok satanlarından hem de en sevilenlerinden bir tanesi olan GTA 5 efsanesini ücretsiz olarak dağıtma ihtimali günlerdir oyun tutkunları arasında gündemde. Steam’i bitirmek için yola çıkan Epic Games’in GTA 5’i ücretsiz olarak verme ihtimali bulunuyor. Böylesi bir kampanyanın Epic Games’e yüz binlerce yeni kullanıcı kazandıracağı konuşuluyor. Epic Games Store’un resmi Twitter adresinden önce paylaşılıp ardından da silinen tweet, GTA 5’in ücretsiz olacağı iddialarını kuvvetlendiriyor.