Kulaklıkları rafa kaldıracak buluş

İsrail merkezli bir teknoloji firması kulaklıklar gibi kişisel ses balonu oluşturan ama bunun için bir kulaklığa ihtiyaç duymayan masaüstü hoparlör geliştirdi. Noveto’dan SoundBeamer 1.0, kullanıcının kulak pozisyonunu izleyerek buluyor. Sonrasında ise küçük ses dalgalarını kullanıcıya gönderiyor.

Teknoloji, ofis çalışanlarının meslektaşlarını rahatsız etmeden müzik veya konferans görüşmeleri dinlemelerine imkan sağlayacak. Bluetooth ile bir cihazla eşleştirilebilen masaüstü hoparlör önümüzdeki yılın ilk günlerinde satışta olacak.

NEREYE GİDERSENİZ SES ORADA

Cihaz insanların işitme menzilinin dışında ultrasonik ses dalgaları yayıyor. Bunları kullanıcı için duyulabilir ancak başka biri için duyulamaz hale getirmek için, donanıma yerleştirilmiş bir 3D algılama modülü, kullanıcının kulaklarının konumunu gerçek zamanlı olarak bulup ve izliyor.

Nereye giderseniz gidin sizi takip eden ses dalgaları kişisel olarak sizi takip ediyor.