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Netflix Türkiye’den çekiliyor mu? “Türkiye’den çekiliyoruz” tweeti ortalığı karıştırdı!

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Netflix, 'eşcinsellik' sansürü için AKP ile restleşti ve Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı iddiasının ardından Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı.

14:53 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Netflix Türkiye’den çekiliyor mu? “Türkiye’den çekiliyoruz” tweeti ortalığı karıştırdı!

Son günlerde özellikle dizilerdeki eşcinsel karakterler nedeniyle AKP ile Netflix arasındaki restleşme sürüyor. Cüneyt Özdemir’in ardından Fatih Altaylı da konu hakkında bir yazısında “Netflix’in bir Türk yapım şirketine ısmarladığı bir işin, RTÜK’ün müdahalesi sonucu iptal edildiğini belirtmişti. Son olarak ise sahte bir tweet ortalığı karıştırdı.

SAHTE “ÇEKİLİYORUZ” TWEETİ OLAY OLDU

Son günlerde Türkiye’den çekilip çekilmeyeceği konuşulan Netflix tarafından atılan tweet olarak gösterilen yazı ortalığı karıştırdı. Mesajda, Netflix’in Türkiye’den çekildiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020’den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yalan paylaşım, Twitter’da da gündem oldu. Twitter’de TT listesine girdi.

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