Wayfair ne demek? Wayfair olayı nedir?

ABD’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Wayfair son dönemde bir sosyal paylaşım sitesi olan Reddit’in suçlamalarıyla adından söz ettiriyor. Sitede bir kullanıcının iddiasına göre; Wayfair, kaçırılan çocukların ticaretini site üzerinden yürütüyor.

WAYFAİR OLAYI İDDİASI NEDİR?

Wayfair’in adının insan kaçakçılığı ile anılmasının nedeni olarak şirketin sattığı ürünlerin fiyatı ve adlandırılması gösteriliyor.

Henüz resmi bir dayanağı olmamasına rağmen başta Reddit ve Twitter tarafından büyük destek bulan iddialar birçok ülkeden kullanıcının dikkatini çekti. Sitede oldukça yüksek rakamlarla satışa sunulan ürünlerin, kayıp çocukların ismini taşıdığı fark edilmesi tartışma yarattı.

İddianın ortaya atıldığı kişilerce Wayfair’ın ürün satmadığı insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu söyleniyor. Ancak bu iddialar ise firma tarafından reddedildi. Ardından ise Wayfair, ürünleri siteden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.