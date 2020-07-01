WhatApp’a yeni özellikler geliyor! Hareketli çıkartmalar, QR kodları ve daha fazlası…

Facebook çatısı altında bulunan ve dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’a yeni özellikler geliyor. WhatsApp, blog sayfasından yaptığı paylaşımla yeni özellikler hakkındaki detayları duyurdu. WhatsApp’ın yenilikleri arasında hareketli çıkatmalar, QR kodları ile yeni kişi ekleme, WhatsApp Web ve masaüstü için koyu mod, görüntülü grup aramalarındaki geliştirmeler ve KaiOS işletim sistemindeki durum özelli güncellemesi.

WHATSAPP, YENİ ÖZELLİKLERİN MÜJDESİNİ VERDİ

WhatsApp’ın yeni özellikler hakkında Blog sayfasında yaptığı paylaşım şu şekilde;

Karşınızda Hareketli çıkartmalar, QR kodları ve daha fazlası

WhatsApp dünyanın dört bir yanında 2 milyarın üzerinde kişi tarafından kullanılıyor ve çok seviliyor. Bizler de bir yandan kullanıcılarımıza aileleri ve arkadaşlarıyla sohbet etmenin basit, güvenilir ve gizli bir yolunu sunmaya odaklanırken diğer yandan ürün tasarımımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız WhatsApp'ın herkesin her yerde iletişim kurmak için kullandığı en kullanışlı yöntem olmaya devam etmesini sağlamak.

Bugün, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunacağımız bazı yeni özellikleri sizlere duyurmanın heyecanı içindeyiz:

Hareketli Çıkartmalar: Çıkartmalar WhatsApp üzerinden iletişime geçmenin en hızlı popülerleşen yöntemlerinden biri. Her gün milyarlarca çıkartma gönderiliyor. WhatsApp olarak, yeni hareketli çıkartma paketlerini kullanıma sunuyoruz. Kendinizi ifade etmenizi kolaylaştıran bu çıkartmalar şimdi daha da eğlenceli.

QR kodları: Yeni kişi eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Çok yakında, yeni biriyle tanıştığınızda QR kodunu tarayarak onu kişilerinize ekleyebileceksiniz. Artık telefon numaralarını tek tek girmeniz gerekmiyor.

WhatsApp Web ve Masaüstü için Koyu mod: Olağanüstü popüler Koyu mod teması şimdi bilgisayarınızda da kullanılabiliyor.



Görüntülü grup aramalarında geliştirmeler: Şimdi sekiz kişinin aynı anda katılabildiği görüntülü aramalarda istediğiniz kişiye odaklanmanızı daha kolay hale getiriyoruz. İstediğiniz katılımcının videosunu basılı tutarak tam ekran olacak şekilde büyütebilirsiniz. Ayrıca, 8 veya daha az katılımcı içeren grup sohbetlerine video simgesi ekledik. Böylece tek bir dokunuşla kolayca görüntülü grup araması başlatabiliyorsunuz.





Durum özelliği şimdi KaiOS'te de kullanılabiliyor: 24 saatten sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza imkan veren bu popüler özelliğin keyfini şimdi KaiOS kullanıcıları da çıkarabiliyor.

Bu özellikler önümüzdeki birkaç hafta içinde WhatsApp'ın en güncel sürümleriyle kullanıma sunulacak.