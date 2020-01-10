15 Temmuz gecesi AA’nın Akar haberini başka kuruluş yapsaydı başına ne gelirdi?

✔ 15 Temmuz 2016… Saat 23.02… Başbakan Binali Yıldırım “Bedelini ödeyecekler” dedi…

✔ Saat 23.30… Anadolu Ajansı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın ‘rehin' alındığını servis etti

✔ Erdoğan daha halkı sokağa çağırmamışken… Akar haberinin yapılmasını kim/kimler istedi?

Bazen yapmadığınız haber yaptığınız haberden daha önemlidir!

Şimdi size bir soruyla başlayacağım!…

NATO destekli darbe girişimi başlamış, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından açıklama yapılmamış… Devletin medya kuruluşu olsanız şu başlıkta bir haber geçer misiniz: “Güvenilir kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın askeri kalkışmada bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığını bildirdi.”

Haber aynen böyle…

Bu cümleler, 15 Temmuz 2016'da, saat 23.30.48'te, Anadolu Ajansı'nın (AA) haber metninde yer alıyordu! Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının gözaltına alındığı saat 23.02'ydi…

Bilgi, AA'ya ulaşmıştı!

Haberin başlığı da şöyleydi: “flaş! Güvenilir kaynaklar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın aske (AA)…” O gece AA'nın ‘güvenilir kaynakları' kimlerdi?

Ajans kime güveniyordu?

Hemen hatırlatayım…

15 Temmuz 23.02 civarında… Başbakan Binali Yıldırım NTV'ye telefonla bağlandı, “Emir komuta zinciri olmadan asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eyleminin söz konusu olduğunu” belirtti. “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi…

FETÖ'cü kalkışma olduğu ortadayken… Cumhurbaşkanı Erdoğan daha halkı sokağa çağırmamışken… Genelkurmay Başkanı Akar'ın ‘rehin' alındığını abonelerine geçmek kimin fikriydi? Bunun halkta korku yaratacağı ya da darbe girişiminde bulunanlara ‘moral destek' olacağı düşünülemedi mi?

Hulusi Akar haberi ‘bir teslim olun' haberi miydi?

Aklın almadığı şu:

AA, neden Akar'ın ‘rehin' alındığını ‘flaş' geçti!

Devam edelim…

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'a sordu:

Anadolu Ajansı, SÖZCÜ aboneliğini hangi gerekçelerle sonlandırmıştır?

Tarih 5 Ocak 2020…

Anadolu Ajansı (AA), SÖZCÜ Davası'nın 27 Aralık'taki duruşmasını Türkiye'ye ve dünyaya farklı haberle duyurdu. Türk basınına geçilen haberde yorum yapılmazken, dünyaya servis edilen İngilizce haberde, davada “olmayan tanıklar” ve “olmayan ifadeler” kullanıldı.

SÖZCÜ, bu yalanı ortaya çıkardı ve aleyhine yayın yapan AA'ya cevap verdi.

AA, bunun üzerine İngilizce haberinde yer alan “kimliği belli olmayan/tanımlanamayan” anlamına gelen “unidentified” ifadesini çıkardı. SÖZCÜ, yalana ve iftiraya karşı kendini savunurken AA, algı operasyonuna devam etti. AA, yaptığı açıklamayla SÖZCÜ'nün İngilizce bilmediğini öne sürdü. AA yönetim kurulu, kendini mahkeme yerine koydu, SÖZCÜ'yü “FETÖ'cü” olmakla suçladı. Daha da vahimi AA, büyük bir hukuksuzluğa imza atıp SÖZCÜ'nün aboneliğini tek taraflı sonlandırdı,

SÖZCÜ'nün habere ulaşım hakkını engelledi.

Tek taraflı aboneliği iptal eden AA, Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, SÖZCÜ'yle ilgili dört soru yöneltti.

Kılınç'ın cevap almak istediği sorular şöyle:

– Anayasa ve yasalara göre tarafsız olması gereken Anadolu Ajansı, SÖZCÜ Gazetesi aboneliğini hangi gerekçelerle sonlandırmıştır?

– Son 5 yılda Anadolu Ajansı tek taraflı olarak hangi basın-yayın kuruluşlarının aboneliklerini, hangi gerekçelerle sonlandırmıştır?

– Anadolu Ajansı, abonelerine servis ettiği (SÖZCÜ Gazetesi'nin Burak Akbay'la ilgili haberi) haberin Türkçe metninde yer almayan unsurlara neden İngilizce metninde yer vermiştir?

– İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karara bağladığı dava dosyasında ismi bilinmeyen herhangi bir tanık olmamasına rağmen Anadolu Ajansı haber metninde neden ismi bilinmeyen tanıkların ifadelerine atıfta bulunmuştur?

Cumhurbaşkanlığı, AA'nın bütçesini inceledi mi? Bir rapor hazırladı mı?

Tarih 19 Nisan 2019… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Anadolu Ajansı'nın denetiminde değişiklik yapıldı. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre AA'nın faaliyet, bütçe ve örgütlenme denetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülmeye başlandı. Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini düzenleyen maddeye “kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek” bendi de eklendi. Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olurken, Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale geldi.

SORU ŞU: Geçen nisanda yaşanan denetim değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanlığı, AA'nın hesaplarını inceledi mi? Bu inceleme sonucunda ortaya hangi rakamlar çıktı?