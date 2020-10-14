21.4 milyar TL’lik ihale pazarlıkla

Başlıktaki 21.4 milyar TL büyüklükteki TL ifadesi okurları yanıltmasın.

Birazdan ayrıntılarını da paylaşacağım, yine halktan saklanan söz konusu çok büyük tutarlı ihale, TL değil, Euro birimi üzerinden yapıldı (TL'ye çevirdim).

Tamamlanma tarihi sık sık ertelenen ve daha önce de ihale edilmiş olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Yapımı Projesi'nin son ihalesi, geçen hafta pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim'deki ihale için belirlediği yaklaşık maliyet tutarına ulaştım: 2 milyar 306 milyon 690 Euro

Bugünkü döviz kuru üzerinden: 21.4 milyar TL.

Gelelim bu devasa ihalede davet gönderilen şirketler ile verdikleri tekliflere:

İNDİRİM YÜZDE 7

AKP iktidarının altyapı icraatının yakın tarihini bilenler, eskiden bu tür büyük ölçekli proje ihalelerinin ne kadar şaşalı, gururla yapıldığını, bakanların ardı ardına demeç verdiğini hatırlayacaktır. Gelinen noktada pazarlık usulü, duyurulmadan ve TL değil döviz üzerinden gerçekleştirilen ihale gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bu kadar büyük ölçekli bir ihalenin halktan saklanarak yapılmasıyla, döviz üzerinden yapılması arasında bir bağ olabilir mi?

HESAP TUTMUYOR

Öte yandan bu büyük projenin maliyetiyle ilgili devletin resmi dokümanlarında ciddi tutarsızlıklar mevcut.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılı yatırım programına baktığımızda “Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Demiryolu” projesinin karşısına toplam tutar olarak 7 milyar 125 milyon 69 bin TL konulmuş. 2019 yılı sonuna kadar harcanan kaynak 3 milyar 432 milyon 664 bin TL. 2020 yılı için yatırım tutarı 456 milyon 56 bin TL olarak görünüyor.

İKİ RESMİ DOKÜMAN FARKLI

Aynı projenin Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi yatırım programındaki tutarları bambaşka. Orada projenin toplam tutarı 10 milyar 407 milyon TL olarak görünüyor. Bugüne dek yapılan kümülatif harcama, Cumhurbaşkanlığı programındaki harcama ile aynı: 3 milyar 432 milyon 664 bin TL. Fakat 2020 yılı yatırım tutarı 685 milyon 56 bin TL.

Özetle, Cumhurbaşkanlığı yatırım programı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım programında aynı proje için gösterilen harcama tutarları ile 2020 projeksiyonları birbirini tutmuyor. Hal böyleyken, bir de karşımıza 2.3 milyar Euro yaklaşık maliyetli bir dev dövizli ihale çıkıyor.

Bu ihalenin hangi koşullarda yapıldığı, dış kredi olup olmadığı, sözleşmesinin hangi koşullarda imzalandığını bilmek, sadece

bu demiryolunun geçeceği 6 ilin değil, bütün yurttaşların hakkı.