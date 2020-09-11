55 milyonluk iletim hattı ihalesi kime?

İhale yapan bir kamu kurumu halkın parasını harcadığı için ihaleyi önceden duyurması esastır. Kamu İhale Yasası'ndaki pazarlık usullerinden biri olan 21/b maddesinde böyle bir mecburiyet yok. Kurum, istediği firmayı önceden ilan etmeden çağırabiliyor. Böyle olduğunda kamu kurumları da, şirketler de açık ihaleye göre daha rahat davranabiliyor. İhale sırasında firmaların kamu lehine yapacağı indirim oranları çoğu kez düşük oluyor. Yani kamu kaynakları aleyhine sonuçlanıyor.

Bir önceki yazıda, nadir rastlanan bir durumu haber vererek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 21/b usulüyle gerçekleştirdiği asfalt kaplama ihalesini değil ilan etmemek, YouTube'dan canlı yayımladığına yer verdim.

TEKLİFLER MALİYETİ AŞTI

Böyle bir istisnadan sonra yine topluma açıklanmayan bir elektrik iletim hattının 21/b ihalesini okurlara duyuralım. Kırklareli İli, Babaeski sınırları içindeki Verbena Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde üretilecek elektriği İstanbul'a taşıyacak olan elektrik iletim hattının “tasfiye sonrası bakiye işleri”nin ihalesi. Geçmişi eskiye dayanan bu projede, TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) çağırdığı şirketler ile gelen teklifleri aşağıdaki tabloda paylaşıyorum.

Tabloya bakıldığında en düşük teklifi Kolin+Armin ortaklığının verdiği görünüyor. Ama ihalenin yaklaşık maliyetiyle karşılaştırıldığında düşük değil bu teklif… Çünkü TEİAŞ'ın bu proje için belirlediği yaklaşık maliyetin 55 milyon 58 bin 972 TL olduğunu öğrendik.

Devletin bu proje için saptadığı yaklaşık maliyetten daha yüksek bir teklifi TEİAŞ kabul edecek mi yoksa ihaleyi iptal edip yenileyecek mi, izleyip göreceğiz.

NEDEN ÖNEMLİ

Bu ihalenin neden önemli olduğunun ipuçları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Aralık 2018 tarihinde aldığı Eyüpsultan İlçesi'nin plan değişikliğine ilişkin kararında görünüyor.

Kararda plan değişikliği gerekçesi ayrıntılı olarak yer almış:

“Enerji arz güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından, Kırklareli ilinde tesisi edilmesi planlanan ve İstanbul ilinin gelecek 50 yıldaki enerji ihtiyacını karşılaması öngörülen Verbena DGKÇS'de üretilecek olan yüksek potansiyelli enerjinin yaklaşık 165 bin m' lik hat ile İstanbul 380kV Alibeyköy Trafo Merkezi'ne ulaştırılması planlanmaktadır.”

VE İSTANBUL HAVALİMANI

İBB kararında bu hattın İstanbul İlinin tamamının enerji ihtiyacını karşılayacağı belirtilirken, şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Ayrıca yapımı devam etmekte olan İstanbul III. Havalimanı projesinin elektrik ihtiyacının da bu hat ile karşılanacağı da hattın ehemmiyetini ve aciliyetini kat ve kat artırmaktadır.”

2 sene önce aciliyetinin büyük olduğu vurgulanan elektrik iletim hattı ihalesindeki sonucu da öğrenince duyuracağız.