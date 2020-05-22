Hiç olmasa ZOOMlayın

Fox TV'de “Çalar Saat Haftasonu” programını sunan sevgili İlker Karagöz, 10 Mayıs 2020 Pazar günü özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i davet etmişti. Çünkü o gün Anneler Günü'ydü ve Akşener, siyasetçi kimliğinin yanında bir kadın ve anneydi. Programda siyasete de girilmese olmazdı. Akşener, o gün “Memleket Masası” çağrısı yaptı.

Bilirsiniz, Anadolu'da aileler için en önemli birleştirici unsur çoğu zaman annedir. Hem araya girerek ellerini taşın altına sokar, hem barıştırır. Örneğin baba ile çocuklar arasında bir sorun çıkar, anne araya girer. Baba kızını okutmak istemez, anne babayı ikna eder. Baba kızını erken evlendirmek ister, anne geçit vermez.

Bu yüzden Akşener'in Anneler Gününde bir siyasetçiden öte bir anne olarak yaptığı “memleket masası” çağrısını önemsemiştim. Memleketteki bu siyasi “erkek uzlaşmazlığı”nı ancak bir anne bitirir diye ümitlenmiştim.

Heyhat!

Öneri, ittifak ortağı reddettiğinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın radarına dahi giremedi. Masa “üç ayaklı bir hayal” olarak kaldı.

İktidar kanadında “Korona sonrası ekonomik kriz ortamına siyasi birlik içinde girseydik ne kaybederdik” sorusuna da verilen bir yanıt yoktu.

Anneler gününden umudu kesmiştik.

İmdadımıza “Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” yetişti. Bu vesileyle bir araya gelirler sandık. “Hiç olmazsa 19 Mayıs 1919'un, yani Atatürk'ün Anadolu'ya ve aynı zamanda milli mücadeleye ilk adımı attığı günün 101. yıldönümünde yaparlar” dedik.

Nafile!

Neyse ki Saadet Partisi'nin parlak reklamcıları devreye girdi de bize sanal da olsa bir birlik ve bütünlük fotoğrafı sundular. Karantina günlerinde kalabalık toplantıların, uzaktan eğitim derslerinin internet üzerinden yapılmasını sağlayan ZOOM programına gönderme yaparak, 12 siyasi parti liderini aynı ekranda bir araya getirdiler. Ekranda önce şu ifade belirdi:

“Birazdan izleyeceğiniz görüntüler ülkemiz için hayal değil bir gerçekliktir.”

Ardından 12 karede teker teker beliren lider yüzleri ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 19 Mayıs kutlaması. Görüntünün son bölümünde de şu mesaj verildi:

“Ülke olarak zor günler yaşıyoruz salgın hastalık da ekonomik kriz de hepimizin ortak sorunu. Tüm sorunlarımızın ortak akılla çözülebileceğine inanıyoruz.”

SP'nin yaratıcı reklamcıları şaka yapmış olabilir ama siyasi liderlerin en azından şakadaki hayali gerçek yapması mümkün. Bugün arife günü, yarın Bayram.

Sayın liderler, Anneler Günü geride, 19 Mayıs birlikteliği sanal alemde kaldı. “Memleket Masası”nı kuramadınız. Hadi gerçekte bir araya gelmiyorsunuz. Bir zahmet bayramda ZOOMlayın da o sanal gerçekliği milletten esirgemeyin!

SP'nin reklamcılarına dikkat!

Bu yazıyı Çarşamba gecesi, TELE1 TV'de duayenlerimiz Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın “18 Dakika Özel” programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra yazdım. Kılıçdaroğlu, verilen garantilerden dolayı geçmeyen araçlar için dahi ücret ödenen köprüleri kamulaştırma planından söz ediyordu. Bense o sırada yukarıda sözünü ettiğim Saadet Partisi'nin yaratıcı 19 Mayıs videosunu izlemiş, peşi sıra SP'nin eski seçim videolarına dalmıştım. Bir çoğunu ilk defa görüyordum. Kılıçdaroğlu'nun TELE1'de geçmeyen araçlar için devletin ödeme yaptığı köprüler ve yollar konusunda 18 dakikada anlatamadığını, SP “Sülün Osman” videosunda tek cümleyle anlatabilmişti. 50'li ve 60'lı yılların ünlü dolandırıcısı Sülün Osman'ın Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saat kulesini ve hatta Taksim meydanını kendi malıymış gibi sattığının anımsatıldığı videoda, şöyle bir cümle vardı: “Galata köprüsüne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi.”

Bir de üç penguenin boy gösterdiği “bay bay happiness” videosunu çok beğendim.

Kızmayın ama CHP'liler hala dertlerini herkesin anlayacağı şekilde ifade etmekte zorlanıyor. Bu durumu değiştirmek istiyorlarsa ilk adım olarak o videoları hazırlayan ekibi transfer edebilirler!