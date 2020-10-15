“Ey yüce Tanrım… Sana bütün Türk Milleti adına yakarıyorum…

Ne olursun, bize bir tek gün bile olsa mutluluk ve huzur ihsan et…

Sabah yatağımızdan kalkıp günün sonuna gelince ‘Ne güzel oldu, ulusça mutlu ve huzurlu bir gün geçirdik. Bundan sonrası da hep böyle olsun' diyebilelim.

Sana şükürler edelim.

★★★

O gün bir bakalım ki hırsızlarla vurguncular için tutuklama kararları verilmiş, soygun düzeni sona erer gibi olmuş!

İşi gücü senin adını kullanarak bizi soyup söğüşlemek olanları başımızdan def et.

Amin ya Rabbim, amin.

★★★

Yüce Tanrım, memleket gergin…

Her sabah yataktan endişelerle kalkıyoruz. Acaba bugün neler olacak, ortam nasıl gerilecek diye kuşkularla yaşamayı sürdürüyoruz.

Ne yaparsak yapalım o kuşkuları bir türlü atamıyoruz ki.

Bizi bir gün olsun sevindir ya Rabbim.

★★★

Ulu Tanrım, memleketi tarikatlar ve cemaatler ele geçirdi. Devletin gücü artık onların elinde.

Cumhuriyet rejiminin ilkeleri her gün tek tek yok ediliyor. Bizi padişahlık ve halifelik dönemine döndürmek istiyorlar, başımızdakiler de onlara her seferinde yeşil ışık yakıyor.

Atatürk'e sövüyorlar.

Bu gidişe bir son ver Tanrım.

Amin.

★★★

Hukuk ve yargı dersen, her ikisi de yok edileli zaten çok oldu…

Hukuk ayaklar altında, ‘H'si bile kalmadı. Her kafadan bir ses çıkıyor, mahkemeler bile birbiriyle kapışıyor. Birinin A dediğine öteki Z diyor.

Yargı siyasi iktidarın emrinde ve hizmetinde…

Parti militanı hakim ve savcıların sayısı giderek artıyor.

Bu gidişe son verilmesini sağla ya Rabbim.

Amin.

★★★

Benim gibi naçiz, zavallı kulların bile bu hukuksuzluktan nasibimizi alıyoruz…

Şahsen benim ve gazetedeki bazı arkadaşlarımın payımıza da üç yıl altı ay hapis cezası düştü.

Suçumuz ‘FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek!'

Tanrım, bu memlekette bunu en son yapacak olan bizlerdik ama ceza yemekten kurtulamadık ve İstinaf Mahkemesi bu kararı onadı.

Meğer biz savunmalarımızı suyun üzerine yazmışız da haberimiz yokmuş!

Yargıyı, hukuku ve adaleti kendi siyasal çıkarları doğrultusunda kullanıp kendilerinden olmayan herkesi korkutup sindirmeye kalkışan kim varsa onlara ‘Dur' de ya Rabbim.

Amin.

★★★

Yüce Tanrım, bir salgın hastalık yaşıyoruz. Bugüne kadar dokuz bin insanımızı yitirdik.

Bu işin içindeki ciddiyetsizliği sen bizden çok daha iyi biliyorsun.

Vaka sayısı ve ölüm rakamlarıyla bile oynayıp günaha girmekten korkmuyorlar…

Onları affetme yüce Tanrım.

Hesabını onlardan sor ya Rabbim…

Amin.

★★★

Tanrım…

Bir hafta demiyorum, bir ay demiyorum…

Sadece bir günlüğüne hepimize ‘Oh ne güzel bir gün geçirdik. Memleketimizde bugün şu güzel işlere tanık olduk. Yapanlara teşekkür etmek bizim görevimiz' dedirt!

Ama başımızda öyle birileri var ki, maddi ve manevi kazançlarını Türkiye'de gerilim ve gerginlik yaratmaktan alıyorlar.

Toplumun sinirleri gergin, insanların asabı bozuk.

Kitleler bilerek ve isteyerek, hukuku ve yargıyı kullanarak korkutuluyor.

Bu gibileri de lütfen affetme yüce Tanrım.

★★★

Ya Rabbim, dualarla dolu olan bu mektubumu sana yazıyorum zira bu gidişi önleyecek tek güç sensin.

Çünkü bu kötü gidişi bilerek yaratanlar için bugüne kadar nice yazılar yazdık, neler söyledik ama hiçbir şey değişmedi.

Değişeceği de yok.

Türk Milleti'ne her gün bir sürü yalanlar söyleniyor, kabadayılık sergileniyor. Oysa biz bunların hiçbirini hak etmemiştik.

Milyonlarca insanımızın ‘ah'ları bunların, yani senin adını oy avcılığı için kullananların üzerinde.

★★★

Yüce Tanrım, yakınmalarımızın küçücük bir bölümünü sana iletmeyi istedim.

Bundan sonrası artık sana kalıyor.

Ne yapsak olmuyor, bir de dua göndereyim dedim!

Kabul eyle ya Rabbim.

Amin.”