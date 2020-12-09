Batmayan kredi yaptılar!

Beklenildiği gibi batık kredilerin bir 6 ay daha yüzdürülmesine karar verildi. Battı balık yan gider misali… Zaten ödenemeyecekti ki!

Oysa bankacılık mevzuatına göre banka borcunun vadesinin gelmesini takip eden 90'ıncı günde borcun taksiti hâlâ ödenmemişse borç takibe alınırdı… Bu süre toplamda 360 güne uzatıldı. Öncesinde takibe dahi alınamıyor! Sorunlu kredi sayılmıyor. İstese de batamıyor!

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Günü geldiğinde krediyi alan en son taksitini 1 yıl önce ödemiş olacak… Oysa borç, faiziyle beraber her geçen gün artacak.

Sahi nasıl ödeyecekler? Batmasını istemiyorsan, parayı yandaşa vermeyeceksin. Dünyayı örnek alacaksın. Şirketlerin vergilerini düşürüp, para hibe edeceksin.

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Türkiye'de toplam 34 milyon kişinin 840 milyar lira kredi borcu bulunurken, ortalama borç miktarı ise yaklaşık 25 bin lirada…

Fıkra gibi… Ülkede insanlar hem kredi borçlarını ödeyemeyip bankalarla davalık olup hacizlerle boğuşurken hem de durumlarından memnun olacaklar ki, çözüm AK Parti… Peki!

Şirketleri de işe katarsak tüm kesimlerin bankalara kredi borcu toplamda 3.5 trilyon lira! Gerçek manada… Öyle Erdoğan'ın yaptığı gibi çok görünmesi için eski parayla söylersem 3.5 kentilyon lira!

Artık Türk Lirası fazla bir anlam ifade etmediğinden 450 milyar dolar diye ifade edeyim ben…

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Ertele ertele, bankaların bilançoları kaldıramayacak bir yerde… Durun ona da çözüm bulundu… Kredi riskini hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait döviz kurunu kullanabilecekler. Doları 6 lira civarından hesap edecekler…

Bu durumda kağıt üzerinde ne şirketler batıyor ne krediler…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu… Kısaltmasıyla BDDK… Bundan 20 yıl önce 2000'de kuruldu. Amacı adıydı…

Bankaların boyunu aşacak risklere girmemesini kontrol, düzenleme, denetleme… Geçen yıla kadar gayet iyi çalışan bir mekanizmaydı… Esneye esneye sonunda döndü don lastiğine…

Arkadaş sen değil miydin bankaların riskleri için uyaran? Arkasından ne yaptın? Risk almayan bankaları cezalandıracağını açıkladın. Üstüne batan kredileri batırmadı. Denetlenecek ne kaldı?

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Nasıl ödenecek bu krediler? Var mı öyle bir değer? Yüzdürülen kredileri saymasak bile sorunlu kredi 510 milyar lirada… Sen onu kafanda ikiye katla…

Sürdürülebilir mi? Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki; finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken kredileri içeren para arzının kontrolden çıkıp patlamasıdır.

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Yerli tasarruf havuzunun nerdeyse tamamı krediye dönüştü… Bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi…

Ülkedeki tasarruflar artar, mevduat payı yükselir işte o zaman faizlerde kalıcı düşüş sağlanır. O da demokrasicilik oynamaklar adalet varmış gibi yapmakla olmuyor. Ne parası olan vatandaş ne de el-âlem bunu yemiyor!