Bu kadar refahtan şımarmasak bari…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey, halka nasıl özveriyle hizmet ettiklerini adeta suratıma çarptı. “2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası hizmet için harcanırken, artık 100 liranın 85.21 lirası hizmet için harcanıyor” diye başladı.

“Sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur” kelimeleri ile koydu noktayı…

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Niye kendi dönemi değil de karşılaştırdığı yıl 2002 acaba? Demek kendisi Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekçi'ye teşekkür etmemizi istiyorsa…

Nitekim kendi dönemi pek parlak değil bu konuda… Sayılara bakalım istiyorsa…

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2020'nin ilk 7 ayında devlet tarafından toplanan vergi; 411 milyar lira…

İlk 7 ayda ödenen faiz, 79 milyar lira… Bütçedeki faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 19.35'e yükselmiş durumda…

Yine de pek bir şey ifade etmiyor bu sayılar! Her dediğine inanacak olsak, enflasyon yüzde 11'de, işsizlik yüzde 13!

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Sağlık refahı dediği halka maske dağıtımının bile becerilememesi…

Eğitim refahı dediği bol bol imam hatip açılması… Çocukların oraya gitmeye zorlanması…

Altyapı refahını Giresun selinde gördük… Tostaki kaşar kadar bile yoktu yolun asfalt kalınlığı… Zira burada amaç yandaş firmaların refahı ve para kazanması…

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Ayrıca altyapı projelerinden tutun şehir hastanelerine, havalimanlarından tutun köprülere, hepsi yap-işlet-hüplet ile… Hizmete harcanan aslında 85 lira değil 885 lira… Cebimizden 5 kuruş çıkmıyor ya… Hepimiz ödeyeceğiz bu ihaleleri önümüzdeki 20 yıl boyunca…

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Sahi Ahlat köşkü, Marmaris yazlık sarayı… Sonuçta hepsi millete hizmet için yapılıyorsa… Diyanet başkanının Mercedes'i, saray korumalarının Audi'leri, Valilerin oda döşemeleri… Hizmet kategorisinde hepsi… Ejder meyveli smoothie, avokadolu sushi…

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Peki, bu salgın döneminde çalışamayan vatandaşa bir asgari ücret bile verilemediği gerçeğini değiştiriyor mu?

Parasızlıktan “Ulusa Sesleniş” konuşmasında halka IBAN numarası para ve dua isterken refah ve hizmet neredeydi gerçekten?

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Hani bilgisayar kilitlenince bütün düğmelere aynı anda basarsınız ya… Türkiye dibe indikçe her gün başka bir grafikle ne kadar iyi durumda olduğumuzu anlatmaya çalışıyor.

Yine yanlış hesap… Atıp tutmak kolay… Karşısındaki herkesi CNN sunucusu Ahmet Hakan sanıyor zaar…