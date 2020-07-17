Kapat TRT’yi, düşür vergileri!

Türkiye'nin en büyük sorunu ne? İşsizlik! Beğenmediğiniz TRT sırf bu yara kapansın diye 3 bin 149 kişiyi sınavsız olarak işe aldı. Çalışan sayısını 8 bin 452'ye çıkardı!

Daha önce neydi öyle? Gidip 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta yazılı sınav açtı. Birinci olanlar arasında partiye yakın kimse çıkmadı. TRT de hiçbirini kurumda işe almadı!

Anlayacağın “sınav” dediğin gereksiz zaman kaybı… Onların yerine ne kadar partili varsa, eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı işi kaptı! Sınava gerek kalmadı kurum bir rahatladı.

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Bak Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan İbrahim Eren'e… Çalıştı, didindi 37 yaşında TRT Genel Müdürü oldu. Kendisi genel müdür olduğundan beri kurum tek bir faaliyet raporu yayımlanmadı! Ne 2017, ne 2018, ne 2019… Şirketin nereye ne kadar para harcadığı “ticari sır” olarak kaldı! Kim bilir kimler “dış yapım” adı altında ne kadar cukkaladı!

TRT'nin harcadığı para kendi reklam gelirleri mi? Sizce reklam yeter mi? İster izle, istersen izleme… Elektrik kullanırken, otomobil, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken… Para çıkacak o cepten! TRT'ye verilecek kanunen…

Bu TRT bütçesinin yüzde 90'ını oluşturuyor. Yanlış anlamayın, TRT payı alınmasın, bandroller kaldırılsın demiyorum. Vatana millete iyilik yapılsın, TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın diyorum. Zerre faydası yok ülkeye…

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Faaliyet raporları açıklanmasa da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu işletmeleri 2018 raporuna göre; TRT 2018 yılında vatandaşın aldığı mallardan 1 milyar 473 milyon lira bandrol parası topladı.

Yetmedi, 690 milyon lira da vatandaşın ödediği elektrik faturasından tırtıkladı. Onu da kasaya attı. Topla; 2 milyar 163 milyon lira para…

Ülkede 23 milyon hane olsa… Önceki yıl TRT izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına… Gerçekten sadece TRT'yi izlemek için yılda 94 lira ödeyen hane çıkar mı acaba?

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Yetmedi tabii ki! Hepimiz Euro ile kazanıyoruz ya… 2020 yılı için geçerli olmak üzere, yeni bandrol ücretleri Euro ile belirlendi. Buna göre, televizyonlardan ekran ölçüsüne göre 8 Euro'dan 80 Euro'ya, radyolarda 1-2 Euro, videolarda 18 Euro, cep telefonlarında 20 Euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 Euro bandrol karşılığı ücret zorunluluğu getirildi. Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor.

“Madem parasını veriyoruz, neden seyretmiyoruz?” diye düşünmeyin. Hiç değilse Osmanlı tarihini yanlış öğrenmeyin.

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TRT sabah akşam AKP propagandası yapıyor. Seyredeni olmadığı için fazla işe de yaramıyor. Zira AKP'nin onca yandaş kanalı varken TRT'nin esamesi okunmuyor.

Başa dönersek, “İşsizim” deme… Arkadaşlarını gözden geçir. Liyakatin, yeterliliğin, çalışmanın bir önemi yok bu ülkede… Bak güreşçiye… Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyeliğinde… Bak TRT'ye…