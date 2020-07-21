Kur artmasın diye 100 milyar dolarlık müdahale!

Dolar-Türk Lirası grafiğine bakarsanız hayatın doğal akışına aykırı bir görüntü ile karşılaşırsınız. Bugün itibarıyla 41 gündür aynı hizada… 41 kere maşallah!

Al eline cetveli çiz dümdüz bir çizgi, hah işte o dolar-lira grafiği… Serbest piyasada mümkün olmayan gelen verilerle açıklanamayan, zorla tutulan, neyin ne olduğu ayan beyan ortada bir grafik…

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Normal şartlarda ya aşağıya ya da yukarıya biraz olsun hareketlenmesi gerekir. Yok nerede… Tam olarak ölmüş adam nabzı görüntüsü veriyor. Finansal piyasalarda böyle bir grafik için ciddi bir müdahale gerekiyor.

Aksi takdirde ya sabit kur rejimi, ya da serbest piyasanın olmaması anlamına geliyor.

Sabit kur rejiminde değiliz. Zira serbest piyasa da değil bu… Sermaye kısıtlamaları zaten piyasanın serbestisini almıştı, elimizde bu ucube kaldı!

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Nitekim ne Merkez Bankası'nın ne de kamu bankalarının elinde sabit kur rejimi uygulayacak döviz rezervi var! Hepsini doları tutmaya harcadılar.

Elimizdeki diğer ihtimal müdahale edilen serbest tavuk gibi kümeste gezen bir piyasa… Sözde serbest özde dizginlenen herkesin bildiği fakat araştırma raporlarının dile getirmediği bir döviz kuru…

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Türkiye'de konuyu dile getirsen yabancı gibi rapor yazsan önce vatan haini olursun sonrasında baskıyla çalıştığın kurumdan kovulursun. Nice analistler bu yolda işsiz kaldılar!

Nitekim Reuters, “Türkiye'nin 2019 başından bu yana piyasaları müdahaleyi de içeren toplam döviz arzı da 100 milyar doları aşmış durumda” diye duruma açıklık getirdi. Ne uğruna o kadar döviz uçtu gitti?

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Ufaktan teknik bir kısma girelim. Bankaların alabileceği açık pozisyon yani döviz borçluluğu özkaynaklarının yüzde 20'si ile sınırlıdır…

Ancak baktığımızda şu anda kamu mevduat bankaları yüzde 24 seviyesinde… Acilen döviz alıp pozisyon kapatmazlarsa BDDK başlar uyarmaya… Arkasından ceza…

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Kesebilir mi? Tabii ki kesemez! Sizce bu dövizi yönetim kurulunda olan güreşçi ya da RTÜK Başkanı'nın bilgisi dahilinde mi sattılar? Ne alakası var? Emir büyük yerden gelince gıklarını çıkartamazlar.

Bu durumu BDDK görmezden geliyor… Sen de görme, bu kadar açık pozisyonla dolar kuru artarsa kamu bankalarının yazacağı zararı hesaplamaya kalkma…

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Kamu da döviz bitti, Merkez Bankası 27 milyar dolar eksi rezervde… Ne yaptılar? Mecbur kaldılar, bankalara uygulanan munzam karşılıklarını artırdılar. Az buz da değil 300 baz puan…

Bunun anlamı bankaya yatırdığınız 1000 doların 220 doları Merkez Bankası'nın kasasına girecek. Yoğurdu bol gelen Merkez Bankası oradan müdahaleye devam edecek!

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Burada esas soru bu iş nereye kadar böyle gidecek? Ülke hem borçlu, hem de ticaret açığı veriyor, hem düşük faiz verdirip ile insanları dövize yönlendiriyor. Bunu bu yöntemle başarması imkansız, niye bu kadar ısrar ediyor? Ya bir şey biliyor ya şansını deniyor. İlkinden umudum yok da şans gülse bari…