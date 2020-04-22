Belediyeler Saray’ı sallıyor!

Maske gönderdi.

FETÖ'cüsün.

Hastane yaptı.

Paralelsin.

Ekmek dağıttı.

PKK'lısın.

Borç defterini kapattı.

Devlet içinde devletsin.

Aşevi açtı.

Vatan hainisin.

Gıda paketi verdi.

Siyaset virüsüsün.

Büyükşehir Belediyeleri, “muhtaca-işsize- fakire-salgından sonra işini kaybetmişlere” yardım eli uzattı. Belediye başkanlarına “paralel yapı” damgası vurdular.

Yakındır.

İddianameler yazılır.

Paralel bunlar.

Yakalayın.

Hapishaneler boşaldı.

Bunları doldurun.

Belediyeler şeytan.

Saraydakiler devlet.

“Şeytanlar devlete göz koydu!” yayınları, yazıları, propagandası başladı.

★★★

Bu ucuz siyaset; sadece yoksul oyu sömüren ve fakirliği ortadan kaldıramayıp garibanlığı yöneten ve oradan oy toplayan kalıp, geldi duvara dayandı. Seçimlerde büyük kentlerin belediye başkanları, özellikle Saray'ın partisine çoğunlukla oy vermiş kenar semtleri ev ev gezdiler. Fakiri, muhtacı Saray'ın partisinin elinden aldılar. Dindarlıkta da geri durmadılar, kuran okudular, namaz kıldılar, duaya durdular ve dini de Saray'ın partisinin tekelinden aldılar.

Şimdi atılım yaptılar.

Korana günlerinde fakirin- fukaranın- işsiz kalanın- işi bozulanın imdadına yetişen belediyecilik projeleri ürettiler. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Eskişehir, Aydın, Muğla, Tekirdağ'ın belediyeleri, Saray'ın partisine oy vermişlerle direkt temas kurdu.

Bu proje!

Reis'in oylarını muhalefet partilerinin kulvarına taşıyabilir gerçeği o kadar büyük korku yarattı ki, Mansur Yavaş'a bile PKK'lı, Ekrem İmamoğlu'na FETÖ'cü, Zeydan Karalar'a devleti ele geçirmeye kalkan darbeci damgası vurma noktasına geldiler. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in nerdeyse 20 yıl önce açtığı aşevi mühürlendi. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in muhtaca ekmek dağıtımı durduruldu.

★★★

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir fuar alanını virüs kapmış hastaların tedavi göreceği “sahra hastanesine” çevirmiş.

Aman Allah'ım!

Medya silahını çektiler.

Delik deşik ediyorlar.

Korkuya bak!

Bir muhalefet partisi belediyesi “hastane yapmayı düşündü” diye panik halindeler.

Çiftçiye tohum vermek.

Çiftçinin satamadığı ürünü hal fiyatı üzerinden şehirde muhtaçlara dağıtmak. Mersin'de bahçecinin dalında kalan limonunu İstanbul'da yoksula sunmak.

Belediyeler!

Proje üretiyor.

Rant projesi değil.

Üretime dayalı proje!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk'ta kadın üreticilere manda hibe etmişti. Mandalardan 13 tanesi yavruladı, süt alınmaya başlandı. Başkan Tunç Soyer “Üreticilerimizin bu hayvanlardan elde ettikleri sütün bir damlasını dahi ziyan etmeyeceğiz” dedi.

Özetle:

Belediyeler Saray'ın projeciliğini de elinden alıyorlar.

Sarayı sallıyorlar!

Korkunun nedeni bu!