Dünyada külliye! Ahirette iman! Kuru ekmek! Açık ara lider!

Ne keskin, acımasız, rezil, utanmaz çelişkiler görmekte, izlemekte, üzerinde düşünmekteyiz.

Bilenlere sorun.

Size anlatacaklardır.

Aslı: Dünyada iman, ahirette mekandır. Yani; dünyada imanını yüksek tutacaksın; kul hakkı yemeyeceksin, çalmayacaksın, zina yapmayacaksın, nefsine yenik düşmeyeceksin, dünya malına esir olmayacaksın, büyüklenmeyeceksin, kibirlenmeyeceksin ki öbür dünyaya gittiğinde cennette sana bir mekan verilsin.

Tersine çevirmişler.

Dünyada mekan.

Ahirette iman.

Yapmışlar.

Kurnazlığa bak!

Allah'ı aldatacaklar.

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SÖZCÜ Muhabiri Yaşar Anter, Bodrum Mimarlar Odası Eski Başkanı Cevat Kalfa ve Bodrum'daki kentsel gelişim çizgisini çok yakından izleyen Mimar Murat Artu ile konuştu şu haberi yazdı: “Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum'da 5 katlı külliye binası yapıyor. 100 milyon liraya mal olacak. Arazi sosyal, kültürel, dini alan olarak ayrılmıştı. Sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı plan tadilatı istedi. Plan değişikliği yapıldı. 5 Katlı bina yapmak istediler. Bodrum Belediyesi plan tadilatını reddetti. Çünkü dikilmek istenen yapılar Bodrum mimarisine aykırı. Mahkeme de devam ediyor, ancak Diyanet Bodrum'daki külliye için hafriyata yeniden başladı, kepçeler işe girişti, toprağı kazıyorlar.”

Bodrum'da Külliye!

Ahirette iman!

Nasıl olacak?

Allah görüyordur….

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Diyanetin kepçeleri Bodrum'da 100 milyon liraya mal olacak 5 katlı kaçak Külliye dikmek için toprağın sabrına saldırırken Ankara'da Meclis'te “Halkın karnı sadece kuru ekmeğe talim ediyor” tartışması yaşandı. İktidar Partisi AKP'nin Denizli Milletvekili Şahin Tin kürsüde “Halk aç… Perişan…” demekte olan muhalefet partisi CHP'nin Başkan Vekili Engin Altay'a laf yetiştirdi ve “karınlarına kuru ekmek giriyorsa demek ki aç değiller…” dedi.

Çelişkiye bak!

Diyanete Külliye!

Halka kuru ekmek!

Diyanet'te; yeme içme, eğlenme, dinlenme, dünyadan zevk alma mekanı Bodrum'da külliye diksin diye 100 milyon aktarabilen iktidar adamı, halk için “kuru ekmek buluyorsa aç değil…” diye düşünebiliyor.

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İşini kaybedip işsiz kalanlar. Esnaf. Ve çiftçiler. Ekonomik kriz, Korona salgını ile birleşince en çok bu 3 toplum kesimi ile bir işi olup da asgari ücretle çalışmakta olanları vurdu. Doç. Dr. Aziz Çelik, Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz'ın araştırmasına göre “Ülkemizde Cumhurbaşkanı maaşı ile asgari ücretli aylığı arasında 30 kat uçurum” oluştu.

Cumhurbaşkanı Aylığı:

11.570 Euro'ya geliyor.

Asgari ücretli aylığı.

383 Euro.

Üç araştırmacı!

Kıyaslama yapmışlar.

Diğer ülkelerde cumhurbaşkanları ya da başbakanların maaşları ile o ülkede asgari ücretin arasında kaç kat fark var bulmuşlar:

Türkiye'de 30.2 kat.

Almanya'da 16 kat.

Çekya'da 16 kat.

Macaristan'da 13 kat.

Belçika'da 11 kat.

Slovakya'da 11 kat.

Estonya'da 11 kat.

Fransa'da 9 kat.

Yunanistan'da 9 kat.

Litvanya'da 9 kat.

Portekiz'de 9 kat.

İngiltere'de 9 kat.

Hollanda'da 8 kat.

İspanya'da 6 kat.

Polonya'da 5 kat.

İrlanda'da 4 kat.

Dünya süperi ABD'de bile bu uçurum 27 kat. Türk Cumhurbaşkanı'nın aylık maaşı asgari ücretle kıyaslandığında açık ara dünyada en yüksek!

30.2 kat!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Markette duydum!

Hafta sonu eve kapanmayı karşılamak için dün sabah saat 10.30'da bizim kasabanın (Sakarya- Sapanca) marketine gittim. Marul, yeşil soğan, maydanoz, dere otu, ıspanak, mandalina alıyorum. Gençten temiz giyimli, elinde cep telefonu büyüklüğünde elektronik alet tutan biri de raflarda etiketlere bakıp fiyatları yazıyor. Tartı aletinin başındaki market çalışanı hanım aniden “öyle raflardaki ucuz etiketleri yazma… Fiyatları uçanları da yaz… Git bak şu rafa ayçiçek yağı bir ay önce 40 liraydı, şimdi 70 lira… Onu yaz… Bak bir tek yumurta 2 lira oldu onu da yaz…” diye yüksek sesle söylenmeye başladı. Elinde yazı ekranı tutan genç adam muhtemelen TUİK'in marketlerden fiyat artışları verisini toplayan çalışanıydı ve market görevlisi hanım onu tanıyordu ki, sesindeki öfke tonunu biraz daha yükselterek; “sanki fiyatlar az artıyormuş gibi gösteriyorsunuz da halk size inanıyor mu…” dedi. Sakarya Sapanca, iktidara her seçimde en yüksek oyu veren ilk 10 kentin içinde yer alır.