Erdoğan efsanesi bitti!

Dışı “Partili ve yandaş zengin kollayıcı- el parasıyla yüksek faiz yükü altına girip, ne getireceği hesaplanmadan dış borçla çok pahalı köprü- yol- boğaz geçişi- hastane- 1100 odalı saray yapıcı” ve içi “Laik, demokratik Cumhuriyeti İslamcı ve hilafetçi yapıya dönüştürücü” model çöktü. Tayyip Erdoğan Efsanesi buraya kadar. Tayyip Erdoğan'ın ılımlı İslam modelinin sonuna gelindi.

Ülke 6'lı kıskaca girdi.

Yüksek enflasyon.

Yüksek devalüasyon.

Yüksek işsizlik.

Yüksek fakirlik.

Yüksek israf.

Yüksek cari açık.

Bütün güçleri ve yetkileri tek elinde toplayan Tayyip Erdoğan, hızlı toparlanma yapacağı umuduyla “ekonomik kumar” oynadı. Kumarı tutmadı. Döviz rezervlerini bitirdi. Merkez Bankası'nın kefen parası; ihtiyat akçelerini eritti. 18 yıllık özelleştirme ile Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış devletin fabrikası, limanı, şirketi, malı, mülkünü 70-80 milyar dolara yandaş yerli iş adamlarına ve onların elinden de yabancılara sattı, bu parayı da “israf havuzunda” yok etti. Sonunda kumar oynayarak negatif faiz yolunu seçti. Negatif faiz de gitti lirayı ezdi.

★★★

Dün:

1 dolar.

7 lira 37 kuruşu.

1 Euro.

8 lira 71 kuruşu gördü.

Başta otomotiv, elektronik, petro-kimya olmak üzere tüm şirketler, “bu kadar yüksek devalüasyon yükü ile üretime devam edemeyeceklerini, bu yüzden zam yapacaklarını” açıkladılar. Bankalar, “sorunlu kredi depremine uğrayacakları korkusuna” düştüler. Emirle faiz indiren Merkez Bankası panikledi, düşük faizi yüksek faize çevirecek adımlar atmaya başladı. Eriyen döviz rezervi Türk ekonomisini şoklara karşı dayanıksız hale getirdi. Ülke ekonomisi “Yüksek enflasyon- yüksek devalüasyon- yüksek faiz sarmalına” tam olarak yeniden girdi. 2001 krizi de böyleydi.

Sonuç:

Halk fakirleşmişti.

Daha fakirleşecek.

★★★

Dün bunlar olurken haber sitelerine “eskiden devletin olan sonra parti yandaşı özel bir kişinin eline geçen kupon arsa için imar verilmesini” anlatan haber düştü.

Yeni haber şöyleydi:

“Antalya'nın Kaş ilçesinde lüks turistik otel ve zengin villalarının bulunduğu Çukurbağ Yarımadası'nda orman yangını çıkmıştı. Yanan bölge “doğal sit alanı” ilan edilmişti. Yani buraya değil otel veya villa yapmak çivi bile çakılamazdı. ODATV'den Yusuf Yavuz'un haberine göre 119 bin metrekarelik bu arazi 2007 yılında aralarında Cihan Kamer'in de yer aldığı Tayyip Erdoğan'a yakın iş insanları tarafından satın alınmış, daha sonra ise “imara açılması” çalışmaları başlamıştı. 2011 yılında eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın oğlu Selim Doğan'ın üzerine kaydedilen ve piyasa değeri 30 milyon Euro olarak ifade edilen arazi, 5 şubat 2016'da Tayyip Erdoğan'ın eski iş ortağı Ergun Bodur'un şirketi Kösdağ Ambalaj'a devredildi. Daha önce tapuya “tarla olarak” kaydedilen bu arazi, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca askıya çıkarılan planda Çukurbağ Yarımadası'nda “Ekolojik Turizm” vasfı verilerek yapılaşmaya açılan 2 büyük parselden biri oldu.”

★★★

Haberde yazılmış.

Arsanın piyasa değeri:

30 Milyon Euro.

Dün 1 Euro:

8 lira 71 kuruşu gördü.

Türkiye, “Yüksek Enflasyon- Yüksek Devalüasyon- Yüksek Faiz” sarmalına girdi.