Kara bir gündü. Bir ulusun başına gelebilecek en büyük felaket.

Milletin ordusu!

Millete ateş etti!

251 kişiyi öldürdü.

2000'den fazla yaralı.

Milletin ordusu!

Meclisi'ni bombaladı.

Ilımlı İslamcı kafası montajlanarak; sorular çalınıp, kumpaslar kurulup, önleri açılarak orduya, MİT'e, polise, adliyeye, eğitime, din ve diyanete, hazineye, bakanlıklara, tüm devlet aygıtına sızdırılmış “sivil imam vidalı askeri üniforma sahibi darbecilerin” bütün ayaklarıyla yani “siyasi-ticari-dinci-Amerikan CIA dayanaklarıyla” hepsinin bulunup, yakalanıp, dışarıya kaçmış ve kaçırılmışların getirilerek hesabının sorulması gerekirdi.

4 yıl geçti.

Az zaman değil.

4 yıl.

Elde ne var?

Mağduriyetten beslenme.

Hainler, alçaklar!

Darbe yapacaklardı!

★★★

Ordu, kendi halkını vurmuştu. Halk da, darbecilere karşı tankların önüne dikilmişti. Yine aynı ordunun içinden şerefli, vatansever subaylar beceriksiz (naylon) darbecilere karşı yiğitçe durmuş ve CIA bağlantılı dinci darbe girişimi, köprü başlarında ve TV binalarında sabun köpüğü gibi dağıtılmıştı. Ordunun kendi halkını vurmasının şanı, şöhreti olmaz.

Bunun günü kutlanmaz.

Çünkü, tekrar yazıyorum, 21'ci yüzyılda bir ulusun başına gelebilecek en büyük felaket, bir milletin kendi ordusunun kendi halkına ateş etmesi, kendi Meclisi'ni bombalaması ve “bizzat Cumhurbaşkanı yaverleri Fetullahçı albaylardan konum alarak” onu kaldığı otelde öldürmeye kalkışmasıydı.

Nerede hesap?

4 yıl bitti.

Fetullah Gülen, ABD'den, Zekeriya Öz, Almanya'dan, Adil Öksüz, kaçtığı kaçırıldığı yerden alınıp, Türkiye'ye getirilmedi, getirilemedi. İktidarın sözcüsü AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, TV'de bir tartışma programında “AKP ile FETÖ'nün kol kola girdiğini” kabul etti ve “… Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta da FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur” diye bilinen gerçeği, resmi ağızdan açıkladı.

★★★

Gerçek gerçektir.

“FETÖ' yü biz kullandık” diyor. Fetullah Gülen'in Amerikan güdümlü “Ilımlı İslam” tasarımlı marifetiyle orduya, MİT'e, polise, adliyeye, diyanete, tüm devlete tam olarak, köküne kadar sızması, AKP'nin yardımı, desteği, kollaması, göz yumması, yol açması ile olmuştu.

İktidar kavgası çıktı.

Gücü paylaşamadılar.

Fetullah darbeye kalkıştı.

Bunun günü mü olur?

FETÖ ile mücadelede şu 4 yıl içinde gerçekten ciddi hesap sorma var mı?

Görmek ister misiniz?

Arşive girin:

Pensilvanya'ya FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı villaya ziyarete giden 12 AKP'linin 5'i yeniden aday yapılıp Meclis'e milletvekili olarak girdi. İsimleriyle fotoğraflarını görün.

Arşive girin:

Pensilvanya'ya Gülen'i ziyaret gitmiş AKP'li milletvekilleri, işadamları ile birlikte abdest güğümünü tutan başı takkeli bir adamın da yer aldığı fotoğraf içinde sadece güğüm taşıyanın yakalandığını görün.

Arşive girin:

Daha bir ay önce Hazine Bakanlığı'nın kilit müdürlüklerinden birine Fetullah'ın Bankası Bank Asya'da görev yapmış birinin atandığını görün.

Arşive girin:

Fetullah Gülen'in ideolojik ve taktiksel enerjisi (bazı) olan; cemaat, tarikat, parti, akraba, yakın, yandaş desteğiyle devlet kadrolarına yerleşme, yerleştirme, hak edilmeden devlette kilit koltuklara yükselme eğilimi bugünkü iktidar ile devam ettiriliyor, örnekleriyle fotoğraflarıyla görün.

Bunun günü mü olur!

Bunun kutlaması mı olur!