Tarikatlarınız!

Söyleşiler. Haberler. Raporlar. İnanmış insanların nabzını ölçen “Tarikattan ve şeyhinden memnun musunuz” anketleri.

Ortalık toz duman.

Yıkılmıştı Türkiye!

Şimdi susmaktalar.

Menzil Tarikatı, iktidara, devlete, bakanlıklara, önde gelen kurumlara sızmış. Jandarmaya da sızmak üzereymiş. Tarikatın şeyhi “Gavs” imiş. Gavs dünyanın manevi yöneticisi olduğuna inanılan kişiymiş. Son haberlere göre Sağlık Bakanlığı Menzil Şeyhi'nden soruluyormuş.

Bu şeyh!

Sanki Zıllullah!

Büyük itibar görüyor.

Kadınlar, erkekler ona inanıyor, Türkiye'nin her yanından otobüslere doluşup ziyaretine gidiyorlarmış. Şeyhin tükürüğünde, üfürüğünde her şeklinde keramet buluyorlarmış. Onun yemek artıklarından bir parça kapabilmek için birbirlerini çiğnemekteymişler.

Şeyh uçuyor!

Uçurtuyor.

Tam sorulacak soru: Tarikatınız, Müslümanlık ilerlesin diye hangi dev adımları attı, hangi dev hamleleri yaptı, mümin düşüncesine, davranışına, üretimine, ahlakına, kültürüne olumlu anlamda ne ekti, ne biçti, ne sonuç aldı?

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Bu soru, İbrahim Mütefferika tarafından 289 yıl önce soruldu. Mütefferika, bizde ilk matbaayı kuran ilericiydi. İlk Türkçe kitapları, matbaasında Mütefferika yayınladı. Latince, Macarca, Arapça, Farsça ve kuşkusuz Türkçeyi mükkemmel biliyordu. Yazardı, yayımcıydı. Türkiye'de kağıt fabrikası kurma projesini de II. Ahmet döneminde ilk Mütefferika yapmıştı.

Mütefferika:

Saray'da Padişah'ın işlerine bakan ve emirlerini ilgililere duyurma görevini yapan “hademe” demekti.

İşte bu hademe.

1731 yılında.

Şu soruyu sordu:

“Geçmişte (1400'lerde) Müslüman milletlere kıyasla o kadar zayıf olan Hristiyan milletler, niçin modern çağda (1800-1990'lerde) birçok ülkeye hakim olmaya ve hatta bir zamanların muzaffer Osmanlı ordularını mağlup etmeyi başardılar?”

Geri kaldık.

Niçin, neden?

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Menzilciden Sağlık Bakanı, GATA'ya başhekim yardımcısı yapanlar, tarikatlara gözü gibi bakanlar siz de kendinize bir sorun:

Soru 1:

Bağımsız ve özgür düşünce sorgulaması Müslümanlıkta niçin gelişmedi?

Soru 2:

Bilimsel doğrulama yöntemi Müslümanlıkta niçin boğuldu?

Soru 3:

Akla ve bilme dayanan araştırmalar Müslüman toplumlarda niçin yaygınlaşmadı?

Ve soru 4:

Sizin tarikatınız; cüppelisi, entarilisi, takkelisi, feslisi, menzilcisi bu 3 noktadaki eksikliği gidermek için ne yaptı?

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Tarikatlar!

Devlete sızarlar.

Sızdırılırlar.

Din pazarlarlar.

İnanç soyarlar.

Diyanete şirktirler.

Şirketler kurarlar.

İhale alırlar.

Devleti de soyarlar.

Tarikatlarınız!

İslam ahlakına.

İslam medeniyetine.

İslam terbiyesine.

İslam tasavvufuna.

İslam hoş görüsüne.

Ne katkı yaptı?

Susmaktasınız!

Niçin?

TARİHLE RÖPORTAJ

(Unutkanlığa ilaç)

Yakından tanıyor!

Ali Babacan,

“Seçimlerin bile anlamını yitirdiği bir sürece giriyoruz” dedi. Bu ne demek? Seçim olmayacak. Seçimle gelen seçimle gitmeyecek. Bu mu demek? Daha ne! Ali Babacan, bu iktidarın içinden geliyor; eski iktidar arkadaşlarını mutlaka en yakından o tanıyordur;

“Tam diktatörlüğe doğru yuvarlanmakta olduklarını mı” ima etmek istedi? Babacan'a cevap vermediler. 2015 yılında Başbakan Başdanışmanı Ethem Mahçupyan, “AKP diktatörleşirse Müslümanları yönetemez” diye yazmıştı. Gerçekte tarih, demokrasi yoluyla iktidara gelip de diktatörleşen pek çok örnekle dolu. Almanya'da Hitler. İtalya'da Mussolini, Mısır'da Mubarek… İran'da, Irak' da, Suriye'de, bütün Ortadoğu'da “sandığı kullanıp” iktidara gelerek sonra da diktatörlüğe kayanlar hep oldu. Ülkelerini de perişan ettiler.

Unutma!