Dünya tarihinde ve bizim siyasi geçmişimizde yaşandı, gördük. Darbeler hep iktidara yapıldı. Seçimle gelenler darbeyle gönderildi.

Farkında mısınız?

Yeni darbeci tipi çıktı.

Ortamı hazırlıyorlar.

İş adamlarını arkalarına alıyorlar. Ordunun Genelkurmay Başkanı'nı yanlarına çekiyorlar. Herkesi korkutan birinin, ana muhalefet partisi liderine ölümle tehdit mektubu yazmasını ifade özgürlüğü sayıyorlar. Suikast timleri olduğunu ilan edip korku, yılgınlık, teslimiyet psikolojisi yaratıyorlar. Dokunulmazlığını kaldırırız, “hapse atarız, malına mülküne el koyarız” türünden açıkça gözdağı veriyorlar. Yandaş medyayı, kiralık kalemlerini “iftira çamuru sıvayıcıları haline getirip” saldırtıyorlar.

Bunlar ülkemizde oluyor.

Yeni darbeci türü:

Muhalefete darbeci!

★★★

Seçimler yapılır.

Sandıklar açılır.

Halk o partilere ve onların başkan ile kadrolarına iktidar olacak kadar oy desteği vermez; muhalefette kalırlar.

Muhalefet!

Seçimle gelir.

Bir sonraki seçime kadar iktidarı denetlemeye çalışır. İktidarın yalanını, yolsuzluğunu, hukuksuzluğunu, yiyiciliğini, kayırıcılığını ortaya çıkarır. Halk ise izler; muhalefeti inandırıcı bulur ve ülkeyi yönetebileceğine ikna olursa seçimle iktidar yapar. Halk güvenmezse tutar yine muhalefette bırakır, ya da seçim sandığına gömer, tabela partisi haline getirir.

Muhalefet seçimle gider.

Şimdi ne oluyor?

İktidar güçleri, komplo teorileri üretip muhalefete baskıyı artırıyorlar. “Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum” diyen hakimleri Yargıtay'a üye seçiyorlar. Organize suç örgütü kurmaktan hapse girmiş, afla çıkmış, muhalefet liderine “seni kazığa oturturum” diye tehdit mektubu yazıyor. Tehdit mektubu yazanı “dava arkadaşı” ilan edip, muhalefet liderini de “kazığa oturtulması gereken” vatan haini diye tarif ediyorlar. 15 gün geçti; bir savcı çıkıp da sorgulama yapmadı. Şehit cenazesine katıldığı gün muhalefet liderini linç etmekten sözüm ona yargılanmakta olan inek hırsızlığından sabıkalı biri de mahkemede “unuttum çok zaman geçti …” savunması yaptı ve onun linç arkadaşı da “Öldürmek isteseydik zaten sağ çıkamazdı…” rahatlığında ifadeler kullandı; güle oynaya mahkemeden çıkıp gittiler. İktidar bu adamları kahraman, muhalefet liderini de diri diri yakılacak vatan haini ilan etti. Yandaş medya ile karalık kalemler de bu konuda iktidara destek veren yazılar yazdılar.

★★★

TOBB Başkanı.

Kurmay Başkanı.

Sendika Başkanı.

Bir sürü Başkan.

Muhalefet liderine karşı iktidarın yanında ve onun ağzıyla lekeleme, suçlama, bezdirme, sindirme, suikastla korkutma eylemine geçtiler.

Yeni tür darbecimiz oldu.

Muhalefete darbeci!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Arşivde var…

AKP iktidara geldiğinde Erdoğan başbakan oldu ve Türkiye'nin ileri demokrasiye geçeceği sözünü verdi. Arşivde çok sayıda ileri demokrasi sözü veren cümleleri var. Bir konuşmasında; “Bir devletin gücü vatandaşlarıyla kurduğu bağlarla ölçülür. ‘sizi sevemeseler de olur, ama sizden korksunlar' anlayışı artık geçerliliğini kaybetmiştir” diyor. Erdoğan'dan çok önce Başbakan olan Menderes'in de arşivde bazı cümleleri var. Bir konuşmasında şöyle demiş: “Köylü (o tarihte halkın çoğunluğu köylerde yaşıyordu) bizimle birlikte olduğu sürece İstanbul'un aydınlarının (gazetecilerinin) ne düşündüğünün ne önemi var? Hangi gazetelerden bahsediyorsunuz? (Vatan) mı? Ben yarın (Yeni Sabah) sahibi Safa ile Ankara Palas'ta yemek yiyeyim, Ahmet Emin yazılarından derhal vazgeçer…” Arşiv unutmaz. Sen de unutma!