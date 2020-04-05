Zihinlerde kalan!

İyimser tahminler.

Kötümser öngörüler.

Gerçekçi beklentiler.

Yarışıyor.

1 Nisan'ı başlangıç alıp, virüse yakalananlar üzerinden tahmin yapanlar, tüm Türkiye'de Nisan ayı sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar.

Ağzımdan yel alsın!

İlk örnek bağırmıştı.

Bağırarak uyarmıştı.

Sivil havacılık dairesi müdürü, yurt dışından gelen yolcular içinde bulunan kızını, karantinaya alınmasın diye polise emir vererek otobüsten indirtti. Cep telefonuyla “kızın polis himayesinde otobüsten indirilişini” videoya çekip toplumu bilgilendiren bir hanım, müdürün projesini çökertti.

★★★

Bu hanımın ilk günlerdeki bu asil girişimi, zihinlerde çakılıp kalsaydı, Kanal İstanbul için “maskeli-eldivenli ihale” yapmak girişimi de yaşanmayacaktı.

Bakan, kovuldu.

Niçin kovuldu?

Kovulan Bakan konuşmadı. Cemaate cuma namazı yasaklanmıştı. Üstüne Cumhurbaşkanlığı Sarayı Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı'nın kıldırdığı sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli seçilmiş ilahiyatçıların cuma namazı eklendi.

Ardından!

Hataylı TIR şoförü geldi.

Eleştirel fikir söylüyordu.

Susturuldu şoför.

TIR şoförü susturuldu ama “ben ve ailem muhtacım diyenler” konuşmaya başladılar.

Dilekçe verdiler.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve diğer büyük ve zengin sayılan kentlerin belediye başkanları, “gıda ve nakit yardımı” isteyen ailelerin sayılarını açıkladılar. Şehrin nüfusuna göre muhtaç ailelerin sayısı 100 bin, 150 bin, 200 bininin üstüne kadar çıktı.

★★★

Yardım yarışı başlayacaktı.

“İyilikte yarışma.”

Olamadı.

Ben devletim.

Ezerim, geçerim.

Yardımı ben toplarım.

Muhtacı sana kaptırmam.

Kararı çıktı.

Kovulan bakan yine sustu. Zaten “yardımı hem Cumhurbaşkanı hem Belediye Başkanı” toplasın, böylece miktar en yükseğe ulaşsın diye düşünmek kovulan ulaştırma bakanının görevi değildi. Kovulmayan bakanlar da sustu.

Zihinler susmadı.

Zihinler açıldı.

Hatırladılar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidar partisinden eski belediye başkanının yönetiminde iken: TÜGVA'ya 74.3 milyon TL, TÜRGEV'e 51.5 milyon TL, ENSAR VAKFI'na 28.7 milyon TL, OKÇULAR VAKFI'na 16.6 milyon TL, HÜDAYİ VAKFI'na, 16.5 milyon TL, ÖNDER İMAM HATİPLER DERNEĞİ'ne 13.2 milyon TL, TÜRKİYE MAARİF VAKFI'na 26.4 milyon TL, İLİM YAYMA VAKFI'na 9.3 milyon TL, İNSAN VAKFI'na 4.3 milyon TL, ASİTANE VAKFI'na 1.7 Milyon TL, BİRLİK VAKFI'na 758 bin TL, YENİ DÜNYA VAKFI'na 1.4 milyon TL, İLAHİYAT VAKFI'na 2.2 milyon TL, ENDERUN VAKFI'na 726 bin TL, ve TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI'na 41.3 milyon TL bağış yapıldı.

Kim kurmuş bu takımı.

Hepsi iktidarın takımı.

★★★

Zihinler uyandı.

Sordular:

Bu tablo nedir!

Kovulan Bakan susuyor.

Kovulmayanlar sessiz.

NOT: Yukarıdaki tabloda yer alan bilgileri, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün Meclis'te dile getirdiği araştırmasından aldım.