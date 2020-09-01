Olası bir savaş herkesi yakar!

Yaygaracı Yunanistan sürekli tahrik ediyor.

Doğu Akdeniz'de sular şimdiye kadar hiç olmadığı biçimde ısındı.

Doğu Akdeniz'de yaklaşık 2.5 trilyon metreküp gibi muazzam bir doğalgaz kaynağı var.

Petrol ve doğalgaz nedeniyle ısınan bu sular birdenbire tutuşursa ne olur? Biz de zarara uğrarız ama Yunanistan daha çok yanar!

Bizim yanlış politikalarımız, Mısır'ı Türkiye karşıtı ittifaka itti. Şimdi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, kısacası (Katar hariç) tüm Arap din kardeşlerimiz bize düşman olup Yunanistan'ın yanında yer aldı.

Arkasına Fransa ve Almanya'yı da alan Yunanistan, buna güvenip üst perdeden atıp tutarak Türkiye'ye meydan okuyor, şirretliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Yunan'ın tabiatı tarih boyunca hep böyle oldu!

Türkiye ile Yunanistan arasında “Arabulucu abla” olmaya kalkan Almanya Başbakanı Merkel bile sonunda “Avrupa Birliği olarak hep birlikte Yunanistan'ın yanında olmalıyız.” diye Türkiye'ye diş gösterdi.

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Biz denizde “Navtex” ilan ediyoruz, aynı koordinatlarda Yunanistan da “Navtex” ilan ederek bizimle inatlaşıyor.

Navtex nedir?

Uluslararası frekansta gemilere muhtemel tehlike haberi, emniyet ve hava raporu veren haberleşme sistemidir. Biz ilan ettiğimiz “Navtex”le bu sularda çalışma veya tatbikat yapacağımızı önceden duyuruyoruz ve bu bölgeye girilmemesi için herkesi uyarıyoruz. Avrupa'nın desteğine güvenen Yunanistan da “Navtex” ilan ediyor ve ipler daha da geriliyor. İttifaklarla bizi yıldırıp geri adım attırmak istiyorlar.

Boyun eğecek miyiz? Hayır! Kesin bir kararlılıkla deniz yetki alanlarımıza sahip çıkacağız!

Bizi rahatsız eden ve edecek olan arsızların gemilerini ve uçaklarını püskürtmeye devam edeceğiz.

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Ege'de 18 Türk adasının Yunanistan tarafından zorbaca işgaline sessiz kalmamızın cezasını çekiyoruz. Bundan cesaret alan şımarık Yunan, Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in tamamını istiyor.

Biz haklıyız ama bu zalim dünyada haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak gerekiyor.

Güçlü olmak için dost kazanmak, ittifaklar kurmak lâzım… Oysa “Ey İsrail, Ey Avrupa… Ey Amerika…” diye tüm devletlere posta koya koya yapayalnız kaldık bu dünyada…

Olası bir savaş Yunanistan'ı perişan edeceği gibi Avrupa'yı da hiç mutlu etmez. Herkes büyük kayıplara uğrar!

Tüm taraflarda aklıselimin galip gelmesi yalnız Türkiye ve Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da menfaatinedir! Çünkü, olası bir savaşın alevleri onları da yakabilir!

Alman yöneticilerin aklı bizimkilerden daha kısa!