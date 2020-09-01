Olası bir savaş herkesi yakar!

Yaygaracı Yunanistan sürekli tahrik ediyor.
Doğu Akdeniz'de sular şimdiye kadar hiç olmadığı biçimde ısındı.
Doğu Akdeniz'de yaklaşık 2.5 trilyon metreküp gibi muazzam bir doğalgaz kaynağı var.
Petrol ve doğalgaz nedeniyle ısınan bu sular birdenbire tutuşursa ne olur? Biz de zarara uğrarız ama Yunanistan daha çok yanar!
Bizim yanlış politikalarımız, Mısır'ı Türkiye karşıtı ittifaka itti. Şimdi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, kısacası (Katar hariç) tüm Arap din kardeşlerimiz bize düşman olup Yunanistan'ın yanında yer aldı.
Arkasına Fransa ve Almanya'yı da alan Yunanistan, buna güvenip üst perdeden atıp tutarak Türkiye'ye meydan okuyor, şirretliğini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Yunan'ın tabiatı tarih boyunca hep böyle oldu!
Türkiye ile Yunanistan arasında “Arabulucu abla” olmaya kalkan Almanya Başbakanı Merkel bile sonunda “Avrupa Birliği olarak hep birlikte Yunanistan'ın yanında olmalıyız.” diye Türkiye'ye diş gösterdi.
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Biz denizde “Navtex” ilan ediyoruz, aynı koordinatlarda Yunanistan da “Navtex” ilan ederek bizimle inatlaşıyor.
Navtex nedir?
Uluslararası frekansta gemilere muhtemel tehlike haberi, emniyet ve hava raporu veren haberleşme sistemidir. Biz ilan ettiğimiz “Navtex”le bu sularda çalışma veya tatbikat yapacağımızı önceden duyuruyoruz ve bu bölgeye girilmemesi için herkesi uyarıyoruz. Avrupa'nın desteğine güvenen Yunanistan da “Navtex” ilan ediyor ve ipler daha da geriliyor. İttifaklarla bizi yıldırıp geri adım attırmak istiyorlar.
Boyun eğecek miyiz? Hayır! Kesin bir kararlılıkla deniz yetki alanlarımıza sahip çıkacağız!
Bizi rahatsız eden ve edecek olan arsızların gemilerini ve uçaklarını püskürtmeye devam edeceğiz.
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Ege'de 18 Türk adasının Yunanistan tarafından zorbaca işgaline sessiz kalmamızın cezasını çekiyoruz. Bundan cesaret alan şımarık Yunan, Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in tamamını istiyor.
Biz haklıyız ama bu zalim dünyada haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak gerekiyor.
Güçlü olmak için dost kazanmak, ittifaklar kurmak lâzım… Oysa “Ey İsrail, Ey Avrupa… Ey Amerika…” diye tüm devletlere posta koya koya yapayalnız kaldık bu dünyada…
Olası bir savaş Yunanistan'ı perişan edeceği gibi Avrupa'yı da hiç mutlu etmez. Herkes büyük kayıplara uğrar!
Tüm taraflarda aklıselimin galip gelmesi yalnız Türkiye ve Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da menfaatinedir! Çünkü, olası bir savaşın alevleri onları da yakabilir!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve “Bilim Kurulu” denilen zevat, koronavirüs salgını çıktığından beri kafayı 65 yaş üstü yurttaşlara taktı, onları “günah keçisi” yaptı. Oysa esas kontrol altına alınması gerekenler, virüsü taşıyan ve yayılmasına sebep olan genç kuşaktı. 65 yaş üstüne getirilen ve işkenceye benzeyen kısıtlamalar devam ediyor…
Ee, ne oluyor? Virüsün yayılması durduruluyor mu?
Tam tersine korona daha da azgınlaşıyor. Hızla artan günlük vaka sayısı 1500'e dayandı! Suçlu yine 65 yaş üstü mü?
Alman bilim adamlarının aklı bizimkilerden daha kısa (!) olduğu için 65 yaş üstü diye bir grup ortaya çıkartmadılar. Dünyanın diğer bütün ülkeleri de öyle… Her ülke (biz hariç) yaşlılarına yasak getirmek bir yana, saygı ve özen gösteriyor. Bizimkiler ise günah keçisi ilân ettikleri yaşlı grubun altına neredeyse bez bağlayacaklar. Bilmem ki, hiç sıkılma duyguları yok mu?
GÜNÜN SÖZÜ
Savaşta kanunlar susar. Ne iyi bir savaş, ne de kötü bir barış görülmüştür!