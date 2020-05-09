Koronavirüs günlerinde bile iktidar, devamlı olarak düşman arayışı içinde… Gıdasını kavgadan alan, gerginlikten beslenen, takışacak, çatacak birilerini arayan hırçın bir tutum sergileniyor!

“Hükümete sürekli düşman ve mağduriyet lâzım!” Bunu ben söylemiyorum, eski AKP'li Bakan Ali Babacan söylüyor.

Yaşanan olaylara bakınca Ali Babacan'a hak vermek gerekiyor.

AKP'de uzun yıllar Ekonomiden Sorumlu Bakan olarak görev yapan Ali Babacan, artık bu partinin ülkeye verecek bir şeyi kalmadığını görünce istifa edip DEVA Partisi'ni kurdu.

Babacan, AKP'de en üst düzeyde görevler yapan bir siyasetçi olarak, partinin ruhunu, kimyasını, coğrafyasını çok iyi biliyor ve “Türkiye'de artan işsizliğe, frenlenemeyen döviz artışına ve ekonomik sorunlara çözüm aranacağı yerde, yapay gündemler yaratılmasını” eleştiriyor.

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Devamlı kavga ortamında gergin yaşamak üzücü ve ülkeye zarar vericidir. Bazen muhalefet suçlanıyor, zehir zemberek sözlerle CHP'ye hücum ediliyor

Bazen yabancı devletlere posta koyuluyor, dış mihrakların Türkiye'nin başarılarını kıskandığı söyleniyor…

Bazen de iktidara biat etmeyen gazeteciler hain ilan ediliyor, FETÖ'cü olmakla ya da teröristlikle suçlanıyor.

Şu anda birçok gazeteci cezaevinde… Dışarıda olan muhalif gazetecilerin de tepelerinde “Demokles'in kılıcı” sallanıyor!

Yollunu şaşırdığını kabul etmeyip sürekli gerginlikten yana olan iktidar için Ali Babacan'ın söylediği sözleri yabana atmamak lâzım.

CHP ve darbe iddiaları!

AKP yanlış yolda, lastiği patlamış bir araç gibi sağa sola yalpa vurarak gidiyor. Büyük bir ihtimalle ekonomik sorunları unutturmak için “Darbe de darbe…” diye tutturdu.

Kim darbeci?

Kim olacak, CeHaPe tabii ki (!)

Ne demiş, ne yapmış CHP?

İddiaya göre, CHP'li bir il başkanı yuvarlak ifadeler kullanarak darbe iması yapmış!

Aslında bomboş, gereksiz ve anlamsız bir cümle kurmuş CHP'li il başkanı… Fakat iktidar bunu “Darbe çağrısı” olarak yorumlamış… Fırsat bu fırsat diye kıyamet kopartıldı, CHP'liler suçlandı fakat ana muhalefet partisi iddiaları kabul etmedi.

CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yeniçağ yazarı gazeteci arkadaşımız Orhan Uğuroğlu'nun “CHP darbe hazırlığındaymış. Bu darbeyi nasıl yapacaksınız?” şeklindeki sorusuna acı acı tebessüm ederek şöyle cevap verdi: “CHP ne zaman iktidara yürüyüş noktasında büyük mesafeler kaydetmeye başlasa, bir darbe çığırtkanlığı başlar gider. Bu darbe çığırtkanlığının, Amerikan dolarının 7 lirayı geçmesinin üstünü örtme çabası olduğunun düşünüyorum.”

Korona günlerinde iktidarın kavgacı, hırçın, uzlaşmaz tutumu, Faik Öztrak'ın sözlerini destekler nitelikte.

Emniyet'in açıklaması

Bir emekli polis müdürünün “Bu Pazar çok ceza kesilebilir” mealindeki iddiası nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü şu açıklamayı gönderdi: “Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte, hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan polis teşkilatımıza yönelik çirkin bir iftiradır.

İddialar kesinlikle doğru değildir, sahada çalışan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. Bu ve buna benzer uygulamalarımız da bugüne kadar kesinlikle olmamıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 saat çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.” (Emniyet Genel Müdürlüğü)

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