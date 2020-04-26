CHP, Anayasa Mahkemesi’ne niçin gitti?

İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklik sonucu 45 bin mahkum tahliye edildi. CHP, yapılanın infaz düzenlemesinden çok “Örtülü af” olduğu görüşünde. Adil bir düzenleme yapılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP adına başvuruyu yapan CHP Mersin Milletvekili hukukçu Ali Mahir Başarır, “Gerekçemiz şu: Yapılan düzenleme özel bir aftır. Affın görüşüleceği yer Anayasa Komisyonu'dur. TBMM Genel Kurulu'nda da 360 milletvekilinin buna ‘evet' demesi gerekir. Şekli bir hata ve anayasaya aykırılık var. İşte biz de bu yüzden yasanın iptali için başvurduk” diyor.

AKP çevreleri, CHP'nin bu başvurusuna karşı, “FETÖ'cüleri, PKK'lıları, eline silah almış diğer örgüt militanlarını cezaevinden çıkarmak istiyorlar” iddiasında. Bu konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum, “Asla FETÖ, PKK, silahlı terör örgütlerinin militanlarını affetmek gibi bir düşüncemiz yok. Belli kişiler ve belli suçlar için örtülü af çıkarılırken adil davranılmadığına, anayasaya aykırı işlemler yapıldığına inanıyoruz” diyor. Yasayı incelediğimizde çocuğu fuhuşa teşvik edenlerin, küçük yaştaki çocuğa müstehcen yayınlar gönderenlerin de ceza indiriminden faydalandığını görüyoruz. MİT Kanunu'nu kapsam dışı bırakarak gazetecilerin cezaevinden çıkması engellendi.

UYGULAMA DOĞULU

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk da infaz düzenlemesinin “örtülü af” olduğunu belirtiyor, iyileşen insan için bunun ödül olduğunu belirtiyor. Ama ülkemizde durum böyle değil. Örneğin 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişiye sorsanız, cezasının 10 yıl olduğunu söyler. Selçuk, “Avrupa'da bir mahkumdan böyle bir cevap alamazsınız. Psikolog, psikiyatr, din adamı, sosyolog hemen her hafta mahkumla görüşür. Gerçekten iyileşti mi, yoksa dışarıya çıkmak için aldatıyor mu diye üç dört komisyonun incelemesinden geçirilir” diyor. Yani, ceza indiriminden ülkemizdeki gibi her mahkum otomatikman yararlanamıyor. Açıkçası, ülkemizdeki kurumlar Batılı ama uygulama Doğulu. Var olan yasaları uygulamakta aciz kalınıyor.

İnfaz Kanunu'nda hükümlülerin çeşitli haklardan yararlanabilmeleri için yeni düzenlemede iyi halli olmaları ön şart olarak kabul edilecek. Bugüne kadar iyi hal değerlendirmeleri idare ve gözlem kurulu tarafından otomatik olarak uygulanıyordu. Şimdi, iyi halli olmayı ölçecek kriterler artırıldı. İyi hal değerlendirmesi 6 ayda bir düzenli olarak yapılacak. İyi hal değerlendirmesi, ıslah odaklı infazın başlıca araçlarından biri olarak sistemin temel göstergelerinden biri haline getiriliyor. İyi hal değerlendirmesine ilişkin değişiklikler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. İnfaz hakiminin kararları mahkumların kaderini belirleyecek.

CEZASINI EVDE ÇEKECEKLER

Konutta infazın da uygulama alanı genişletildi. Bu özel infaz türü kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için uygulanabiliyor. Kadın, çocuk ve 65 yaş üzerine 1 yıl, 70 yaş üstünde 2 yıl, 75 yaş üstünde 4 yıllık cezalar konutta çektirilebilecek. (Bu süreler daha önce 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl idi). Terör ve cinsel suçlar bu haktan yararlanamayacak. Konutta infaz için yeni kişi ve sebepler öngörüldü. Bunlar şöyle:

– Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyenler.

– Doğumdan itibaren 6 ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadınlar.

– Hükümlünün 0-6 yaş grubundaki bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümler, tutuklular bakımından da uygulanabilecek.

– Hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden de yararlanabilecek.

ANLAYAN VAR MI?

Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama aynen korundu. Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm değişmedi.

30 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş suçlar bakımından; şartlı tahliyeye 3 yıl veya daha az süre kalmışsa denetimli serbestlikle tahliye yolu açıldı. Yakalandığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlüler tümüyle denetimli serbestlikten yararlanıyor.

CHP'nin başvurusu nasıl sonuçlanır bilemeyiz ama yazdıkları haberlerden dolayı cezaevinde olan meslektaşlarımızın durumu gerçekten vicdanları yaralıyor. Bu arkadaşlarımız bu kadar cezayı hak edecek ne yapmışlar, neyi ifşa etmişler, yazdıklarından kim zarar görmüş anlayan var mı?