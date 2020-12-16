İhale aynı, ihaleyi alan aynı ama fark muhteşem

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerini önceki yıllarda hep Söğüt İnşaat alıyordu. Şartnamenin Söğüt İnşaat'a göre düzenlendiği, başka bir firmanın ihaleye girme şansının olmadığı belirtiliyordu. Bu firmanın adını seçimlerden önce de sıkça duyuyorduk. Son ihalede yine duyduk.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'nın bazı ilçelerinde asfalt kaplama yapımı için 18 Kasım 2020 tarihinde ihale yapıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 797 milyon, sınır değeri ise 501 milyon lira olarak belirtildi.

GELELİM BU İHALEYE

İhaleye 24 firma katıldı. Bunlardan 12'si “Aşırı düşük teklif” verdiği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldı. 14 firmanın teklifi geçerli sayıldı. Teklifleri geçerli sayılan firmaların önerndikleri teklifler yaklaşık rakamlarla şöyle:

Mehmet Güneş İnşaat (621 milyon lira), Atis Asfalt (620 milyon lira), Onur Taahhüt (663 milyon lira), Açılım İnşaat (538 milyon lira), Astro-Bergiz ortaklığı (614 milyon lira), Ezeker İnşaat (526 milyon lira), Söğüt İnşaat (459 milyon lira), Heltaş İnşaat ( 499 milyon lira), Burakcan İnşaat (572 milyon lira), İstanbul Asfalt (532 milyon lira), Makimsan İnşaat (533 milyon lira), Avos Grup, Ek-Pet İnşaat (537 milyon lira), Genka İnşaat (556 milyon lira), Nesma Yapı (581 milyon lira.)

SÖĞÜT İNŞAAT'A VERİLDİ

Başkanlığını Aziz Murat Seyrek'in yaptığı ihale komisyonu Halil Yorulmaz, Aynur Kedik, Hakan Balık, Faruk Müyesseroğlu'dan oluştu. Komisyon, geçen Pazartesi günü şu kararı verdi: “Tüm belgeleri eksiksiz ve tam olduğu görülen Söğüt İnşaat Şirketi'nin KDV hariç verdiği 458 milyon 731 bin TL'lik teklif komisyonca en uygun teklif olarak değerlendirilmiştir.”

Yıllardır, “Belediyenin bütün asfalt ihalelerini aldığı”, hatta bazı belediye yetkililerinin bu firmanın gizli ortakları olduğu, ihale şartnamesinin bu firmaya göre hazırlandığı belirtiliyordu. Son ihale ile ilgili söylenen de “Evet, üst yöneticiler değişti ama alt kademede görevli olanların çoğu, eski yönetimle temas halinde. İhale bilgileri bazı firmalara önceden aktarıyor” oluyor. Tabii bunları doğru olarak kabul edemeyiz.

Bu işlerin söylentisi çok olur. Büyük ihalede parasal söylentiler çıkar. Son ihale ile ilgili söylentinin de doğru olup olmadığını bilemem. Bu konuların çok iyi araştırılması, bazı iddialarla ilgili iddia sahiplerinin de en yetkili isimler tarafından dinlenmesi gerekiyor. Aksi halde gerçeğin ortaya çıkarılması da mümkün olmaz. Benzer bir söylentinin, İzmir için de çıktığını belirtelim.

BELEDİYE NE DİYOR?

Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri, ihale sonuçlarından ve yapılan kırımlardan memnun. Genel bakış ise şöyle: “İhaleleri internetten ve ABB TV'den yayınlıyoruz. Her şey şeffaf. Gerekli değerlendirmeler yapılıyor. İhaleye katılan firmaların sahipleri şu partili, bu partili diye ayrım da söz konusu değil.”

Asfalt ihalelerine katılanın fazla olması nedeniyle kırımın yüksek olduğunu, bu yüzden belediyenin kasasından daha az para çıktığını da anlatıyorlar. Bu konuda bazı ihalelerle ilgili çarpıcı rakamlar veriyorlar:

-2015 yılında yapılan asfalt sathi kaplama ihalesine 2 özel firma katıldı. 2015'te ihalenin yapıldığı tarihte dolar kuru 2.90, yapılan alan 14 bin 670 dekar. Bir tabaka astarlı sathi kaplama o dönemde 945 lira yani 325 dolardı. Bunun günümüzdeki karşılığı ise 2 bin 476 liradır. İki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama bin 762 lira yani 607 dolar. Bunun günümüzdeki karşılığı ise 4 bin 617 dolar.

-2020 yılında, Belediye şirketi Belko'nun açtığı asfalt kaplama ihalesine ise 8 firma katıldı. İhale günü dolar kuru 7.40 TL idi. 5 bin 827 dekarlık alana bir tabaka astarlı bitüm kaplama bin 300 lira (175 dolar), iki kat kaplama iki bin 200 lira (175 dolar). Bunun günümüzdeki karşılığı ise 2 bin 259 lira.

-2015 yılındaki 14 bin 640 dekar alan için yapılan ihale, belediye şirketi Belko tarafından bugünkü şartlarla yapılsaydı, 66 milyon 800 bin lira yerine, 30 milyon 700 bin lira ödenecekti. Yani, 2020 yılında yapılan ihale yüzde 55 daha ucuza yapıldı.”

SON İHALE

Peki, 2015 yılındaki ihale hangi firmaya verilmişti? Söğüt İnşaat. Söğüt İnşaat'a verilen son ihale, değerlendirmesine bakalım: İhaleye, 2015'te olduğu gibi iki firma değil, 24 firma katıldı. Bitümü yani asfalt maddesi 2015'te 34 lira, binder ve aşınma tabakaları için 35'er lira ödenmişken, aynı fiyatlar 2020 yılında ise aynı firma tarafından 20 lira olarak verilmiş. 5 yıl önce dolar 2.90 TL iken verilen rakam 34 lira. İhalenin yapıldığı gün dolar 7.60 iken aynı firma tarafından verilen rakam 20 lira.

Yazık yazık… Bu rakamlar doğru olduğuna göre, belediyeye yıllardır büyük zararlar veren firmalar nasıl ihaleye sokuluyor bu da ayrı bir tartışma konusu. Önceki yönetimler bunun cevabını verebilir mi?