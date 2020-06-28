Millet bahçesini banka kredisiyle yaptılar

Rize'nin 11 bin nüfuslu Fındıklı ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı “Millet Bahçesi” yapmak için iki yılı ödemesiz olmak üzere Halkbank'tan, İller Bankası'nın garantisinde 180 ayda ödenmek üzere 6 milyon lira kredi aldı. Belediye her ay 77 bin 666 lira olmak üzere faiziyle birlikte toplam 13 milyon 439 bin lira ödeyecek. Millet Bahçesi, millet borçlandırılarak yapıldı. İsim konulması oylamasında CHP'li 4 üye “Siyasal simge” olduğu gerekçesiyle “Millet Bahçesi”ne karşı çıkmıştı. Bahçe ve kıraathanenin 19 Mart 2019'da yapılan açılışına CHP'liler davet edilmemişti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimi CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı. AKP'li belediye, tam 18,5 milyon lira borçla belediyeyi devretti. Belediye 2,5 milyon lira borç ödedi, imeceyle işler yürütüldü ve 4 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

“KAMU YARARI YOK”

Bir lise öğrencisi, belediye başkanını gördüğünde “Başkanım, parkın adını Atatürk 100. Yıl parkı olarak değiştirseniz daha uygun olmaz mı?” dedi. Bu öneri başkanının kafasına yattı. Nabız yoklattı, bu isim çok benimsendi. İsim değişikliği, belediye meclisinde 3'e karşı 8 oyla kabul edildi. Meclis kararı 11 Temmuz'da Kaymakamlığa bildirildi. Kaymakamlık kararla ilgili görüşünü 15 günlük cevap süresinin dolmasına yarım saat kala “İsim değişikliği uygun değil” olarak bildirdi. İki saat önce ise parkta tabela değişikliği yapılmıştı.

Tabela değişikliği sırasında, polis tutanak düzenledi. Onlar da durumu Kaymakamlığa bildirdi. Kaymakam, isim değişikliği konusunda belediye meclisiinin aldığı karar karşısında nasıl bir cevap göndereceğini valiye, vali de bakanlık üst düzey yetkilisine sordu. Bu aşamalardan sonra kaymakam, belediyeye şöyle yazdı:

“Fındıklı Belediye Meclisi tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde, ‘Fındıklı Millet Bahçesi' adının ‘100. Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştirilmesine karar verildi. Ancak isim değişikliğinde, kamu yararı bulunmaması nedeniyle reddedildi.”

İşte bu yazıya dayanarak Başkan Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle inceleme başlatıldı. Gerekçe olarak “kaymakamlık tarafından isim değişikliği reddedilmesine karşın, Belediye Başkanlığı tarafından parkın adının 100. Yıl Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi” gösterildi. Başkandan savunması istendi.

RAHATSIZLIK YARATAN İFADE

Fındıklı Belediye Başkanı savunmasında “Geçmiş yönetimin 6 Mart 2019 tarihinde meclis çoğunluğu ile isim verilmesi seçim sürecinde halkımızın büyük çoğunluğunda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için seçilmiş olan bizler, halkımızın iradesini dikkate almamız gerekiyor. Halkımızın bu talebini birinci meclis toplantısında meclis üyemiz Hasan Aydınoğlu gündeme getirmiş ve görüşme yapılmıştır. Resmi olarak Mayıs 2019 meclis gündeminde yer almış ve yine kamuoyunun nabzının izlenmesi amacıyla Temmuz 2019 meclis gündemimizde yer almış ve 2/3 oy çokluğuyla meclis kararı alınmıştır. Kaymakamlık makamının kararı onamamasından sonra ve kamuoyunda Kurucu Önderimiz Atatürk isminin tartışılır olması ve kamu yararının görülmediği ifadesi rahatsızlık yaratmıştı. Bu nedenle Ağustos 2019 gündeminde yine halkın rahatsızlıklarını gidermek için kararımız yinelenmiştir” diyor.

Yasalar, belediye meclis kararlarının kesinleşmesini hiçbir şart altında mülki idare amirinin onayına bırakmıyor. Sadece yürürlüğe girmesi, istisnai konularda mülki amirin onayına bırakılmış. Buna ilişkin Danıştay kararları da bulunuyor.

YA KALDIRILANLAR

Yerel seçimlerden 11 gün önce oy çokluğuyla “Millet Bahçesi” ve “Millet Kıraathanesi” gibi isimlerde kamu menfaati görülmüşken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri “ATATÜRK” adının verilmesinde kamu yararı görülmemesinin nedenini Fındıklı halkı bir türlü anlayamadı.

Yöre kültürünün evrensel bir değeri olan “Kazım Koyuncu” adının amacına uygun olarak çocukların müzikle uğraşarak kendilerini geliştirmesini sağlayacak şekilde taş eve verilmesinde ne gibi bir kamu menfaatine aykırılık olabilir? İçişleri Bakanlığı “100. Yıl Atatürk Parkı”nın adının ve tabelasının değiştirilip “Millet Bahçesi” olarak düzeltilmesini istiyor. Açıkçası, Fındıklı halkının büyük bir çoğunluğunun iradesini temsil eden meclis kararının yerine getirilmemesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri “ATATÜRK” adının parktan sökülmesi isteniyor.

Ülkemizde “Atatürk” adı her yerden çıkarılmaya çalışılıyor. Sadece yaptırılan ve Atatürk adı silinen stat isimlerini hatırlayın. 11 bin nüfuslu Fındıklı'ya “100. Yıl Atatürk Parkı” adını niçin çok görüyorsunuz…