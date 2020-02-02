Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek

Ankara Büyükşehİr Beledİye Başkanı Mansur Yavaş SÖZCÜ'ye anlattı:

Başkan Yavaş, “Bize iş için başvuranların sayısı 100 binden fazla” dedi. Ankara için çılgın projesini ise başlıktaki sözlerle açıkladı…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki engellemelere rağmen yoluna devam ediyor. İcraatlarının reklamını yapma gereği bile duymuyor. “Bunlar zaten görevimiz” diyor. Bunu yaparken parti ayrımı da gözetmiyor. AKP'li belediyelerin bulunduğu ilçelerde de “cadde-sokak” ayrımına son vermek, ortak hizmet yapmak için yazı gönderdi. AKP'li bir başkan bu yazıya, “Bu bir algı operasyonu” karşılığını verdi. Yavaş, “Parti ayrımı yapmanın bir anlamı yok. Birlik olmalıyız; özellikle afet durumlarında birlikte hareket etmek gerekiyor” diyor.

HESAP VERİLMELİ

Mansur Yavaş ihaleleri canlı yayınlıyor. Geçenlerde yapılan boru ihalesini 400 bin kişi izlemiş. İhaleleri canlı yayınlayınca neler olduğunu Yavaş şöyle anlatıyor: “İhaleler şeffaf yapılınca kırım da yüksek oluyor. Belediyenin anlamı şudur: Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan kurumdur. Öncelikle yapılması gerekenler ne ise vatandaş vergi verirken ‘Benim paramı şuralara harca der' ve öncelik oralara verilir. Belediyenin görevi 1-Bütçesini vatandaşın isteği doğrultuda harcamak, 2- Nasıl harcadığınızı göstermek, 3- Hesap vermektir.”

Kent Konseylerinde her grup insan bir araya gelerek Ankara'ya neler yapılabileceğini konuşuyor. Bu çalışmaları da Yavaş, web tv üzerinden yayınlamayı planlıyor.

ARAYAN BAŞKAN

Ankara'da herkesin sorunlarını, isteklerini bildirdiği “Mavi Masa” var. Yavaş, bu masaya büyük önem veriyor ve nedenini şöyle açıklıyor:

“Bu masaya günlük 2 bin 500 mesaj geliyor. Ben de arayanlardan en az 50'sine dönüyorum. Mobil uygulamamızla da günlük 2 bin 500 kişi aranırken şimdi bunu 30 bine çıkaracağız. En çok şikayeti belediye ve özel toplu taşım araçlarıyla ilgili alıyoruz. Tabi takdir ve teşekkür mesajları da oluyor.”

Belediye Meclisi'nden 300 otobüs alımı için yetki alındı. Hangi yerde, hangi otobüse kaç kişi biniyor bunu tespit edip o bölgeye ona göre otobüs yönlendirilmesi yapılacak.

“Biz bu işleri profesyonel yapmak zorundayız. Geçen sene 600 milyon TL zararımız var. Zararlar devam ederse iflasa gidilebilir. Bu zararları azaltmak ve Ankaralıyı memnun etmek durumundayız.

Şu müjdeyi verebilirim: Dikimevi'ndeki metroyu 6 durak daha ileri Nata-Vega'nın olduğu yere kadar uzatma çalışmalarına başladık. Yaklaşık 157 milyon euro tutuyor. Bir de Söğütözü'nde zaten var olan ama sinyalizasyon nedeniyle çalışmayan kısmı ODTÜ'ye kadar uzatacağız.”

TASARRUFLA ÇÖZÜLECEK

Belediye 54 milyon 602 bin lira açıkla devralınmıştı. Bütçe fazlasını alınan önlemlerle 734 milyon 225 bin TL'ye ulaştırmış. Tasarruf yaparak sorunların altından kalkmayı planlayan Yavaş şöyle diyor:

“Bizi, ‘Gelir gelmez kredi istediniz' diye eleştirenler var. Eee ne yapalım 8.5 milyar borç var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı metroların borcunu bizim ödememizi istiyorlar. Ayda 52 milyon lira faiz ödüyoruz. Bir şekilde de yatırım yapıyoruz. Bizden öncekiler Sincan İstasyon Caddesi'ni yapsaydı kredi istemek zorunda kalmazdım.”

ZEHİRLİ SEBZE YEDİRİLDİ

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisini yapmadıkları için halka zehirli sebze yedirildi. Polatlı'da eskiyen su boruları patlıyor. Bunun için bize 700 milyon acil kredi lazım. Bizden önce parayı uçak, dinozor alarak harcamışlar.

Ankara'da dikilen ithal ağaçlara Mansur Yavaş karşı çıkıyor, “İthal ağaç devri kapandı” diyor. Yakında “Halk Market”lerin de açılacağını, isteyen bakkalların bayi yapılacağını söyleyen Başkan Yavaş, “Bizim çılgın projelerimiz yok. Tek çılgın projemiz Ankara halkını zenginleştirmek” diyor.

YARDIM ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Hep, “Yavaş gelirse yardımlar kesilecek” propagandası yapılmıştı. Yavaş, yardımları şöyle anlattı:

“Yardımlara herkesi gözden geçirerek devam ediyoruz. Vatandaşa kart vereceğiz. O kartla neye ihtiyacı varsa bakkallardan alacak. Kömür kullanılan evlerin çoğunun önünden doğalgaz geçiyor, fakat abone olunamamış. Onlar içinde abone ücretlerini biz karşılayalım, kömür yerine doğalgaz kullansın, böylece hava kirliliği olmaz diye düşünüyoruz.” Öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi, abonman ücretleri, ücretsiz otobüs tahsisi gibi çalışmalar var. Her ilçede emekli lokali yapılıyor. Köyünde ev yapmak isteyen vatandaşlar harç yatırmadan projesini belediyeden alıp yapabilecek. İmar yok diye çoğu köyde su yok. Yolları bozuk. Buraların tamamında açıktan akan kanal olmaması hedefleniyor. Yavaş, “Bu projeler yapılırken deprem, sel gibi afetlerde olabilecek sorunları da göz önünde bulunduracağız. Herşey Allah'tan geliyor ama biz de tedbirlerimizi almalıyız” diyor. Mansur Yavaş'tan 100 binden fazla kişi iş istedi. Bu ülkemizde işsizliğin boyutunu göstermesi bakımından çarpıcı bir sayı.

ANKAPARK NE OLACAK?

Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ve bugün çalıştırılamayan Ankapark da Yavaş'ın gündemindeki önemli bir diğer konu. Ankapark için ne yapılacağını şöyle anlatıyor:

“Ankapark, biz göreve gelmeden 1 ay önce ihale edildi. Bu proje çalışmıyor, ama oraya harcanan yaklaşık 750 milyon dolar para boşa gitmesin istiyoruz. Orayı değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşa ‘Ne yapalım?' diye soracağız. Ona göre bir çözüm yolu bulacağız. O para oraya harcanmasaydı metrolar bitmiş olurdu, ulaşımla ilgili sorun kalmazdı. Ankara'nın suyla ilgili sorunu kalmazdı. İyi yerlere harcanabilirdi. Buna benzer boşa giden milyonlarca lira var.”