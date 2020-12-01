Türkiye artık neşesini kaybetmiş bir ülke oldu

İŞ ADAMI CEM UZAN, SÖZCÜ'YE KONUŞTU – 2 –

Uzan, bu tespiti yaptı, “Esnaf, çiftçi, konuşmaya korkuyor. Yargı bağımsızlığı, özgürlükler kalmadı. Türkiye böyle bir devlet değildi” dedi. Genç Parti ile siyasetteki hedefini açıkladı

Cem Uzan'ın Türkiye'de her şeyine el konuldu. Yargılaması sırasında sahte belgeler de kullanıldı. Ceza veren hakimlerin önemli bir kısmı FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten atıldı, bazıları tutuklandı. Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın maddi yönden bir sıkıntısı yok ama memleket hasretini yürekten yaşayan bir isim.

Uzan'a, “Türkiye hasretiniz ne zaman bitecek?” diye sorduğumda sesi boğuklaşıyor. Kendini toparladıktan sonra, “Bu tamamen siyasi iktidarın elinde. Bugün ülkemizde yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Bunun en somut örneği Selahattin Demirtaş, Osman Kavalı'nın tutukluluğu, Bülent Arınç'ın bunlarla ilgili yaptığı yorumdan sonra istifa ettirilmesi” dedi. Uzan, “Benimle ilgili kararlarda imzası bulunanlar cezaevinde ama onların kararları hâlâ geçerli” diyor ve şöyle devam ediyor:

SABREDECEĞİM, ÇARE YOK

– Bugün Türkiye'de hiçbir hakimin ‘Ben bunu yeniden yargılamaya göndereyim' demeye yüreği yetmiyor. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz başka çaresi yok ki. İktidar bu konuda tavrını değiştirmediği sürece, Osman Kavala nasıl içeriden çıkamıyorsa, Cem Uzan da dönemiyor. Bu kadar basit.

– Türkiye'de yargının geldiği hale bakınız. Dönemin Emniyet KOM Dairesi Başkanı Hanefi Avcı kitabında, ‘Anayasa Mahkemesi başkanına gittim, benim şahsi ve ailemin tüm malvarlığına el konulmasını sağlayan kanunun görüşülmesini engelledim' diyor.

– Ben vatandaş olarak bir derdim, şikayetim varsa gideceğim yer yargıdır, Anayasa Mahkemesi'dir. Bak, polis gidiyor, ‘Bakma' diyor. O da ‘Tamam' diyor, dosyayı kenara atıyor.

TÜRKİYE MAHKUM OLDU

– Bu olay, 2005 yılında oldu. Polis, yargı yerine geçtiği zaman sonrasında Ergenekon'u da yaşarsın, Balyoz kumpas davalarını yaşarsın. Türkiye, Fransa'da benim evime, yani haneye tecavüzden mahkum oldu. Dava, üç ayrı mahkemeden geçti ve kesinleşti. Ne hale geldi Türkiye?

– Türkiye neşesini kaybetmiş. Zoom'la Türkiye'nin caddesini, pazarını geziyorum. Kahvehaneye giriyorum, sohbet ediyorum ama insanlar konuşmaya korkuyor. Küçük esnafı da korkuyor, kahvede oturan çiftçisi de korkuyor. Konuşursa başına bir şey gelir diye endişe ediyor. Türkiye böyle bir devlet değildi. Ekonomik kriz olduğunda, bir vatandaş yazar kasayı başbakanlıkta fırlattı. Bugün yapmaya kalksa adamın iflahı kesilir, yürüyemez hale gelir yani.

– Ülkemizde yargı bağımsızlığı kalmadı. Eskiden yine yanlış kararlar çıkıyordu. Dünyada her yerde çıkabilir. Ama kararlar emir- komuta zincirinde çıkmıyordu. Şimdi tamamen emir komuta zincirine girmiş bir yargı var. Yargı yok, ekonomi yok, özgürlük yok. Ülkede, özgür olarak kimse fikrini söyleyemiyor. Özgürlük kalmadı, hürriyet kalmadı.

‘YARGI REFORMU TAMAMEN BAHÇELİ'NİN TAVRINA BAĞLI'

Cem Uzan'a, hakkında kesinleşmiş mahkumiyeti soruyorum. “42 yıl. Türkiye'de yargı reformu çıkarılmak mecburiyetinde” diyor. Peki, Uzan, böyle bir reformun çıkacağına inanıyor mu? Cevabı şöyle oluyor: “Yargı reformunun çıkarılması tamamen Sayın Devlet Bahçeli'nin tavrına bağlı. Şöyle görmek lazım: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır ama hükümetin eşit ortağı Sayın Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli uygun görürse tabii ki yeniden yargılamaların önü açılır, ben de bundan faydalanırım.”

Mal varlığına el konulduğunu hatırlatan Uzan, “Şunu kimse sormuyor: Ne oldu şu devasa Berke Barajı'na. Bir gecede elimizden aldılar. Devlet yol geçecek diye tarlanı kamulaştırırsa bedelini ödemek zorunda. Devlet, benim 11 tane barajımı aldı ama bir kuruş ödemedi” diyor.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Cem Uzan, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izliyor. Peki erken seçim olur mu? Genç Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan anlatıyor:

– Devlet Bahçeli istemediği sürece erken seçim olacağını düşünmüyorum. Gayet basit, net bir durumu var olayın. Bir hukuki, bir de realiteye bakalım. Hukuki olarak Türkiye'de iki türlü seçime gidebiliyoruz. Erken seçime bir Cumhurbaşkanı götürebiliyor. Ya da parlamento götürebiliyor.

– Cumhurbaşkanı erken seçime götürürse iki defa aday olduğu için bir daha olamıyor. Parlamento götürürse erken seçime o zaman Cumhurbaşkanı şunu söyler: ‘Ben iki defa seçildim ama ikinci dönemi daha tamamlamadım.' Onun için Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. O zaman, Bahçeli'nin evet ya da hayır cevabına bakıyor bu iş.

– Peki; sokağa, meydana çıkalım. Vatandaşın içine girelim. Kamuoyu araştırmalarına baktığında AKP ve MHP'nin ikisi yüzde 50'i geçemiyor. Bu net. Onun için, erken seçime gitmezler. Çünkü gittiği zaman geri gelemeyecek. Onun için ben erken seçimi düşünmüyorum.”

‘İTTİFAKLAR İZDİVAÇ GİBİDİR'

İttifaklar, parlamenter sisteme dönüş konularında Cem Uzan'ın görüşlerini soruyorum. Uzan da, parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtiyor ve şunları anlatıyor: “İttifak, izdivaç gibidir. Yani iki tarafın da istemesi gereken bir şey. İttifaklar, seçim dönemine yaklaştığımızda belli olur. Bugün bunları konuşmak için erken ama burada önemli olan benim özellikle vurgu yapmak istediğim şey bir ekonomi, adalet ve hukukun üstünlüğü. Mesela ‘Parlamenter sisteme geçelim' diyorlar. Hayır şu dönemde parlamenter sisteme geçmek Türkiye'yi çökertir. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne verilen yetkilerle yapılmış bir sürü hamleler, değişiklikler var. Bunları parlamenter sistemle düzeltemezsiniz. Bunu Cumhurbaşkanlığı sisteminde düzeltip, parlamenter sisteme geçmeniz lazım. Başka türlü olmaz.”

Cem Uzan'la Çarşamba günü saat 20.30'da KRT ekranlarında olacağız. Söyleyecek çok sözü olduğunu biliyorum.

GENÇ PARTİ, TÜRKİYE'YE DEĞİŞİKLİK YAŞATACAK'

Logosunda Cem Uzan bulunan Genç Parti, seçime katılabilme koşullarını tamamlamış. 66 ilde, 360'dan fazla ilçede teşkilatlanmış. 40 bine yakın üyesi var. Cem Uzan, “Genç Parti, seçimlere katılacak ve seçimlerde de daha önce olduğu gibi bir faktör olacağına eminim. Şunu hatırlasınlar: Tansu Çiller'in genel başkanlığını yaptığı dönemde DYP'nin oy oranı yüzde 9.95'de kalmıştı. Gelecek seçimde de Türkiye'ye bir değişiklik yaşatırız inşallah. Kazanmak olmayabilir ama kaybettirmek de önemli bir faktör” diyor.