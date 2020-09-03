Musk beynimize giriyor paraları zenginler topluyor

Anlatacağım hikayenin Türkiye ilgisi var mı yok mu, siz karar verin…

Amerika'da bilimsel çalışmaları ile tanınan Seval Öz ile konuştum.

Öz, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Neuralink projesinde çalışmak için başvurdu.

Sinirbilimi kullanan Amerikan şirketi Neuralink, kafatasına genel anestezi yapılmadan, 1 saatlik kansız bir operasyonla çip yerleştirme projesinde çalışacak 10 binleri topluyor.

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Öz, pandemi ile daha da yakıcı bir hal alan gelir dağılımındaki adaletsizliğe, en yoksul ile en zengin arasında büyüyen gelir uçuruma dikkat çekiyor.

Bir problemin çözümü için sağlıktan yazılım alanına kadar farklı bilimsel disiplinlerin birlikte çalışması gerekliliği üzerinde duran Öz, “En kıymetli sermaye, para değil, bilgi/insan ve zaman” diyor.

Öz, ekonomide yaşanan bir tehlikeye de dikkat çekiyor:

“Faizler düştü, insanlar tasarruflarını teknoloji şirketlerinin hisselerine yatırıyorlar. Büyük bir risk alarak bir tür kumar oynuyorlar. Gelecekte bu hisseler aşağı yuvarlanabilir.”

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Ne tek bir bilim dalı, ne tek bir bilim insanı, ne de tek bir ülke insanlığın ortak sorunlarını çözebilecek.

Uluslararası dostluklar yalnızca askeri ve siyasi alanda gerekmiyor, bilimin ilerlemesi ve kaliteli yaşam zincirine eklemlenmek için de gerekiyor…

“Yalnızsan yoksun”; yeni dünyanın mottosu bu…

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Seval Öz'ün yaşam serüveninden söz etmeliyim.

Amerika'da yaşayan ünlü kalp cerrahi ağabeyi Prof. Dr. Mehmet Öz ile birlikte bugünlerde İstanbul'da yaşayan anneleri Yıldız Suna Öz'ün bakımını üstlenen vasiyle başları dertte.

Kardeşleri Nazlım Suna Öz'e “annelerini kendilerine göstermediği” iddiasıyla açmış oldukları davalara yenileri ekleniyor…

Yaz aylarını İstanbul'da annesinin yanında geçiren Seval Hanım geçtiğimiz günlerde kızıyla San Francisco'daki evlerine vardı bile…

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Seval Hanım, Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden MIT elektronik mühendisliği mezunu.

Silikon Vadisi'nde geçirdiği 2011-2014 döneminde, GoogleX'te “insansız araç projesi” programını yürütmüştü.

Halen aralarında Tokyo merkezli medya cihazları üreticisi Pioneer Electronics'in de olduğu, Türkiye'de ve yurt dışında dijital teknolojilere yatırım yapan şirketlere danışmanlık hizmeti veriyor.

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Öz kardeşlerin babası ve uzun yıllar Amerika'da yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz'ün hayatını gazeteci Esra Tüzün'ün biyografi kitabından okuyabilirsiniz.

Geçen yıl vefat eden babalarının, iş ve siyaset dünyasındaki kesişmeleri ilginizi çekecektir.

Anneleri Suna Öz Alzheimer hastası…

Seval Hanım da Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan kızının babası ve bilim insanı Cüneyt Özveren ile annesine umut olacak nörobilime odaklandı.

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Özveren'i, Türkiye'deki kamuoyu 2000'lerin başında “Amerika'daki müthiş Türk” olarak tanımıştı.

O yıllarda arkadaşlarıyla kurduğu bir teknoloji şirketini 4.5 milyar dolara GE'ye satmıştı. MIT bursu ile okuyan Özveren, Silikon Vadisi'nde Intelligent Papers (E-Kitap) şirketini de kurarak, Türkiye'de de ilk ve ortaöğrenim öğrencilerini dijital teknoloji ile tanıştırmıştı.

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Seval Hanım, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 29 Ağustos'ta Youtube'da yayımladığı ikinci videoyla “gençlere çağrı” yaptığı Neuralink projesini yakından izliyor.

Musk, felçten uyku bozukluğuna, depresyondan görme bozukluğuna kadar beynin haritasını çıkarabileceklerini, ağrıları dindirebileceklerini iddia ediyor.

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Projenin detaylarını aktaran Musk, beyne dikilen 3 binin üzerinde sicimin bağlı olduğu elektrotlardan elde edilen bilgilerin, Bluetooth kanalıyla örneğin akıllı bir bilekliğe hızla iletebildiğini, gelişen teknolojiye bağlı olarak beyne takılan çipin yenisi ile değiştirilebileceğini de ekliyor.

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Musk, 2017 yılında 160 milyon dolar yatırım ile kurdukları Neuralink'in kapılarını dünyanın önde gelen yeni nesil bilim insanlarına-öğrencilerine açtı.

Musk yayımlanan son videosu ile para değil, parlak beyinleri şirkete toplamaya çalışırken, bugün 100 olan çalışan sayısını yakın gelecekte 10 bine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

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Seval Hanım'ın dikkat çektiği “teknoloji şirketlerinde zenginleşme” rüzgarı, “dünyanın en zengin kişileri ligini” 3-5 ayda değiştirebildi. Musk'ın şirketi Tesla hisseleri pandemiden bu yana yüzde 500 oranında arttı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın kişisel serveti 115.4 milyar dolara yükseldi. Böylece sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i geçerek “dünyanın 3'üncü en zengini” haline geldi. Marttan bu yana servetindeki artış tam 76.5 milyar lira…

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202 milyar dolar servetiyle online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos birinci, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 125 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.

Servet küçük bir azınlığın elinde toplanıyor, bilimsel çalışmalar pandemiyi fırsata çeviriyor.