‘Sağlıklı turizm’ sayesinde her yolcuya test yapılacak!

Korona salgını sorunu çözülmeden ekonomi düzelmez.

Bu klişe gerçeklik, turizm sektöründe aynı başlık altında toplandı: Sağlıklı turizm…

Salgından sonar, huyu sağlıktan sonra en çok değişecek sektör turizm olacak gibi. Diplomasi diliyle bu durumu “yapıcı muğlaklık” diye tanımlayabilirim.

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Sağlık sektöründe kamu kaynaklarında israf zihinlere yerleşti. Kreditörlerin ve kamuoyunun baskısıyla, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kriterleri getirilebilir.

Turizmde doğa ve insan yaşamına katkı sağlayacak yenilenmeler görüyorum: Doğa katliamı durabilir, hijyen standartları gelişebilir, sağlıklı beslenmeye yönelinebilir ve gıda güvenliği artabilir.

İnsanlar baş başa kaldığı topraklarına, kültürlerine, sanatlarına değer katabilirler…

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Ülkelerin işsizlik ve yoksulluk seviyesi; ya katılımcılık ve sürdürülebilirlik temelli “sosyal devlet”, ya da “otoriterleşme” kazanına odun taşıyacak.

AKP çevresinden bir “devlet adamı” yaptığım bayram sohbetinde “Köklü partilerde kopmalar, büyük tarihsel kırılmalarda yaşanır. Partilerin tabanlarında bu yönde bir değişim talebi yok” diyor.

İnsanın aklına “Aldatıldığını en son eş duyarmış” özlü sözü gelmiyor değil!…

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Turizmdeki değişimi anlatayım.

İlk haberim: Testler artacak; hem de çok artacak!

THY'nin 4 Haziran'da iç hatları, 11 Haziran'da ise dış hatları açma kararından önce atılan önemli bir adım oldu.

Havaalanlarına gelen her bir yolcunun yalnızca ateşine bakılmayacak, ayrıca Covid-19 testi de yapılacak.

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Utah eyaletinde faaliyet gösteren FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı Co-Diagnostics laboratuvarının; 60 dakikada, yüzde 100'e yakın sonuç veren ve sürüntü örnekleri alınarak yapılan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tanı kitini Türkiye'den talep etti.

Cihaz, Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nde test ediliyor, sonucunun bu hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 test uygulaması için yapılan hazırlıklar tamamlanıyor.

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Turizmde “her şey dahil” sisteminin mucidi olarak bilinen MagicLife zincirinin kurucusu Dr. Cem Kınay, “Kültür ve Turizm Bakanlığı erken davrandı” diyor.

“Sağlıklı Turizm” organizasyonunu anlatan Kınay, “40'ın üzerinde ülkeye Türkiye'deki hastanelerin son 2 aylık doluluk oranını anlatan tanıtım filmi gönderildi. Şu anda hijyen şartlara en çok uyum sağlayan ülkelerin başında Amerika ve Türkiye geliyor. Belek'te bazı tesisler hiç kapanmadı, karantina dönemini burada geçirenler oldu” diye de ekliyor.

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) “Kontrollü Normalleşme Süreci” ne ilişkin, “Türkiye'nin Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı” nı ilan etti.

Dr. Kınay, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı bu programda yer alan hijyen eğitimi ve standartı belgelendirme kuruluşlarına dikkat çekiyor:

“Türk Standartları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı'nın yanı sıra; RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri, TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim, Llyod's Register Gözetim, BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri, ISA Denetim Belgelendirme ve Eğitim şirketleri, ‘Sağlıklı Turizm Belgesi' vermeye yetkili kılındı.”

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Turistik tesisler için nisan ayı itibarıyla hizmet, bina ve çevre düzenlemesi standartı getirilmişti.

Dünyada turizm sektörü “yeni normale” yurtiçinden geçiyor.

İkinci aşamada yakın coğrafyaya talep olması bekleniyor.

Bu doğrultuda hijyen malzemeleri kullanımı eğitimi ve standartı da geliştirildi.

Büyük olasılıkla mevcut tesislerin ancak yüzde 50'si bu standartları sağlayabilecek.

Sektör şu anda “turist gelsin” derdinde ama ne var ki; Türkiye'nin turizmde gözbebeği Rusya ve Almanya'dan henüz hat açılmadı.