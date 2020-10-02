Pandemi ile şirketlerin iş yapma modelleri değişti; bilgi paylaşımı, iletişim fiziki ortamlardan elektronik ortama kaydı…

Bundan devletin haberi var mı? Yok!

Şirketlerin Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yapmaları için son tarih dündü ve artık video konferans sistemi Zoom da dahil olmak üzere her türlü elektronik iletişim için devletten izin alınacak.

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Facebook, Whatsapp, Amazon, Google gibi tüm dijital platformlar üzerinden yapılan yurt dışı kişisel veri aktarımı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) iznine bağlandı.

Bildirim de yetmiyor, onay için bekleyeceksin…

Örnek: Bir Alman otomobil firmasının yazılımı, ancak devletin iznine bağlı olarak tüketicilere kullandırılabilecek.

Devletin izini yoksa, teknolojisi uyumlu olsa bile otomobilinizin kapısını akıllı telefonunuzla açamazsınız.

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KVKK'nın sınırları dışına çıkan şirketlere; 5 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para ve 1 yıldan 4.5 yıla kadar da hapis cezası geldi.

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Bilişim Teknolojileri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Koordinatörü Behçet Envarlı, bu düzenlemeyle ilgili kaygılarını ve kısa-orta-uzun vadeli önerilerini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yazdığı mektupta paylaştı.

Sektörden “Uluslararası ticareti de, yabancı yatırımları da engeller” sesleri yükseliyor.

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Sektör, 2016 yılında çıkartılan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 9. maddesine göre belirlenen “yurt dışına veri aktarımı” şartlarını ekonomiyi kısıtlayıcı bir uygulama olarak niteliyor.

Envarlı; “Ticari, teknik ve alt yapısal amaçlarla yurt dışına veri transferi için getirilen kısıtlamalar, uygulanma zorunluluğu getirilen hukuki yükümlülükler; ticari yaşamın durdurmasına, ekonomik daralmaya, küresel ticarette rekabet avantajının kaybedilmesine yol açar” diyor.

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KVKK, yurt dışı veri aktarımının yapılacağı “Güvenli Ülkeler Listesi” yayınlayacağını açıklamıştı.

Hâlâ açıklamadı!

Bu durum, yurt dışı ile yoğun çalışan şirketler için dünya ekonomisini şekillendiren veri temelli ekonominin dinamiklerine uymayan kısıtlamalara yol açıyor.

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Güvenli ülkeler listesi yayınlanmadığı sürece Kanun'un açık hükümlerine göre, yurt dışına veri transferi ve yurt dışındaki teknolojik alt yapıları kullanmak sadece “veri sahibinin açık rızası” veya “KVKK iznine'' tabi kılındı.

KVKK'nın 2017'den beri şirketlere yurt dışı veri aktarımı için verdiği bir izin de bulunmuyor!

Sektör temsilcileri, ivedi dönüş alamadıklarını ifade ettikleri KVKK'nın izin vermeme yönündeki eğiliminin ciddi sıkıntılar oluşturduğuna da dikkat çekiyorlar.

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Kişisel veri aktarımına dayanak oluşturan “veri sahibinin açık rızasının alınması” şartı ise, başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünya genelindeki veri koruma otoriteleri tarafından, istisnai durumlarda ve yalnızca tek seferlik veri transferlerinde kullanılıyor.

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21. yüzyıla “bilgi çağı” dedik… Çoklu iletişimin ticaretin akışkanlığını arttırdığı deneyimlendi.

2011 yılından beri “Endüstri 4.0” olarak ifade edilen 4'üncü sanayi devrimine geçtiğimizi devletin derin kulağı duymuyor.

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Günümüzde en önemli sermaye para değil, büyük bilgi…

Hangi mahallede sarı saçlı kadınlar çoğunluktaysa, o bölgedeki market raflarındaki saç boyası stoku buna göre belirleniyor…

Bilgiye en hızlı erişen rekabet gücünü artırabiliyor.

Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerini yürütürken bilgi ve iletişim teknolojilerini, alt yapılarını etkin ve yoğun kullanmaları, ticari faaliyetlerinin en önemli süreçlerinden birini oluşturuyor.

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Özel sektörün işledikleri verileri, küresel ticaretin bir gereği olarak gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, dünyanın her yerinde serbestçe dolaşıma sunmalarının, çağımızın bir gereği olduğunun vurgulandığı mektupta “Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanamadığı için dijitalleşemeyen şirketlerin, küresel dünyada rekabet şansı kalmıyor” deniliyor.

132 milyar liralık sektör

Pazar büyüklüğü 132 milyar liraya ulaşan sektörde faaliyet gösteren 6 bin şirketi temsil eden Bilişim Sektörü STK'ları Platformu şu kuruluşlardan oluşuyor:

Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği- BEYSİAD, Bilişim Sanayicileri Derneği –TÜBİSAD, Bilişim Sektörü Derneği –TÜBİDER, Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu – TÜBİFED, Bilişim, Yazılım ve İnternet Eser Sahipleri Meslek Birliği – BİYESAM, Teknolojik Grup, Türkiye Bilişim Derneği – TBD, Türkiye Bilişim Vakfı –TBV, Türkiye Zeka Vakfı – TZV.