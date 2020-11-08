Türkiye’nin ulusal bağımsızlığını ancak olası “büyük bir savaş ve büyük bir depremin” tehdit edeceğine dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul depremi beka sorunu yaratır

İstanbul'da beklenen 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin “beka” sorunu yaratacağına ilişkin yorumlara kulaklarımız aşina…

Yine de aynı tahmini bir İçişleri Bakanı'ndan duyunca insan irkiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” diyor.

“Büyük depremlerin beka sorununa yol açtığına” dair verilen örneklerin başında, 2010'da 360 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Karayip Denizi ada ülkelerinden Haiti gelir.

1 milyon kişiyi evsiz bırakan bu depremden sonra, Amerika burnunun dibindeki Haiti'ye “insani yardım” bahanesi ile girmişti, bir daha da çıkmadı…

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Yaklaşık 11.2 milyon nüfuslu yoksul Haiti'de işbaşında olan Amerikancı yönetim, yolsuzluklara batmış durumda.

Depremden sonra geçen 10 yılda ülkede ekonomi ithalata bağımlı hale geldi, kişi başına milli geliri 1000 dolara ulaşamadı.

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ABD yüzyıllık stratejik planlar yapan 21 trilyon dolarlık ekonomisiyle küresel bir güç.

ABD Genel Kurmayı ve Deniz Kuvvetleri 2002 yılında 13 bin 300

askerle Nevada Çölü'nde “Millennium Challenge 2002” (Bin yılın meydan okuması) savaş tatbikatı yapmıştı.

Tatbikatta deniz yollarının tutularak bir ülkenin işgal senaryosu işlenmişti.

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Bu tatbikata çağrılan Nato ülkeleri içinde Türkiye'nin yer almaması üzerine yapılan, “O ülke Türkiye” yorumları, hararetlenen Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu nedeniyle hafızalarda güncellendi.

2002 yılı medya yansımalarında New York Times'ın, işgal senaryosuna yerleştiren ülkenin İran olduğu yorumları da yer almıştı.

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Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomi olarak Amerika'nın ensesine yapışması, Rusya'nın bölgesel rolünün öne çıkması, “tek küresel güç” tezini zayıflatıyor.

İyi de “işgal” tehdidi yalnızca füzelerden, gelmiyor.

Para sihirbazları, küresel şirketler “ulusallaşma” duvarlarını finans kapital ile delip geçiyor.

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Son 10 yılda Rusya ve Çin'deki yükseliş, bölgesel dengelemeden öte işlev görüyor.

Beka sorununu Haiti kadar yakınsamak istemezsek de, ortaya bir başka risk çıkıyor ki, o da olası bir İstanbul depreminde yaşanacak ekonomik çöküntü…

7 üzerindeki bir İstanbul depreminin ekonomiye maliyetinin 200 milyar dolar olacağı ileri sürülüyor.

Borçla yaşamaya mahkum bir ülke; ya bağımsızlığını yitirir, ya da kazanamaz!

Al-ver meselesi…

“Depremle mücadele romantik bir iş değildir”

Hastanede süren Covid tedavisini tamamlayıp 5 Kasım günü evine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı…

114 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan İzmir depreminde sergilenen “yönetişim” kargaşasına yönelttiğim eleştirileri hak etmediklerini söylüyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rızabey Apartmanı'nın enkazına tırmanıp, göçük altında geçirdiği her saniyesi kıymetli Buse'yi meşgul eden telefon görüşmesi yapmasını hatırlatınca, “2.5 yıldır emek veriyoruz, yazık ediyorsunuz; bizi işimizle, tutumumuzla değerlendirin. İzmir'de AFAD 26 çalışma grubu kurdu. Depremle mücadele romantik bir iş değildir” diyor…

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Depremde ilk 6 saatin önemine değinen Soylu bakanlığa gelişinden beri yaklaşık 500 afet toplantısı yaptığını belirtiyor.

Bakanlığına bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD) ile haftanın 2-3 günü deprem risklerini masaya yatırıyorlarmış.

İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim Cuma günü de AFAD'la “Risk Azaltma Toplantısı”ndaymış…

“Dünyanın en iyi trafik planını çıkardık”

İstanbul ne araç ne inşaat yoğunluğu kaldıracak durumda.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul trafiği ortalama sürüş hızının saatte 50 km olmasına karşılık, yoğunlaşan saatlerde bu hızın 13 km'ye kadar düştüğünü ileri sürüyor.

İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 586 kişi düşüyor.

Soylu, 2019'da Türkiye'ye ekonomik maliyeti 55.5 milyar TL olan trafik kazalarının önlenmesini ve trafik akışının düzenlenmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını belirtiyor:

“2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planını çıktı. Dünyanın en iyi karayolu planı, bizden örnek almak isteyen ülkeler oldu.”

AFAD ile Kandilli neden farklı ölçtü?

Merkez üssü Sisam Adası olan İzmir depremin aletsel büyüklüğünü AFAD 6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise 7 olarak açıkladı.

Soylu, ölçümlerde ortaya çıkan farklılığı şöyle izah ediyor:

“AFAD dışındaki kurumların da ölçümlerini açıklaması bizim kararımız. Farklı derinliklerde ölçüm yapılıyor. AFAD 113 yerde ölçüm yapıyor. Bilimsel olarak bu konuyu 6 ay önce çalıştık. 0.1, 0.2 puanlık farklar olabilir.”

Bu yaklaşıma göre Soylu, AFAD bulgusu ile Kandilli arasında 0.3'lük, USGS ile 0.4'lük farkı anormal değerlendiriyor demektir.

Uzmanlardan oluşan bir komisyon da kurulmalı

TBMM'de kurulan “Deprem Araştırma Komisyonu” ilk çalışmasına 10 Kasım'da başlayacak.

Beklentim o ki 22 milletvekilinin oluşturduğu komisyona ek olarak, “uzmanlardan” oluşturulacak bir komisyon da bu çalışmaya dahil edilmeli.

TBMM'de daha önceki yıllarda kurulan “araştırma komisyonlarında” bu yöntem uygulandı.

Deprem farklı disiplinlerin uzmanlığını gerektiren bir konu; tıptan çevreye, hukuktan bilişim teknolojilerine, tarımdan inşaata bir çok alanın birikime ihtiyaç duyar.