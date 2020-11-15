Anneye prim iadesi yapılır mı?

76 yaşındaki annem, vefat eden babamdan 1.780 TL aylık almakta. Ağabeyim 2 ay önce Covid'den vefat etti. 46 yaşındaydı, emekli değildi, EYT'liydi. 7860 gün ödenmiş SSK primi var. Bekar, hiç evlenmedi. Annem babamdan maaş aldığı için bu primlerin anneme toplu ödenmesini SGK'dan talep edebilir miyiz? Tanya Şentürk

Ölen sigortalının hak sahiplerine (eş ve çocuk ile ana ve baba) ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanmasında, ölen sigortalı ve hak sahipleri açısından aranan ayrı şartlar var. Şartları sağlayan ölen sigortalının, şartları sağlayan hak sahiplerine aylık bağlanır, şartları sağlayamayanlara aylık bağlanmaz. Aylık bağlanması için aranan şartları sağlayamayan ölen sigortalının primleri, şartları sağlayan hak sahiplerine ölüme bağlı toptan ödeme şeklinde geri verilir. Şartları sağlayamayan hak sahiplerine ise toptan ödeme yapılmaz. Bu bağlamda hak sahiplerine prim iadesi (toptan ödeme), hak sahiplerine aylık bağlanması için ölen sigortalıda aranan şartların sağlanamaması halinde yapılıyor. Ölen sigortalı açısından aylık bağlanabilecek durumda, şartları sağlayan hak sahiplerine aylık bağlanıyor, toptan ödeme yapılmıyor. Ağabeyiniz, hak sahiplerine aylık bağlanması için ölen sigortalıda aranan 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim günü şartlarını sağlıyor. Anneniz de hak sahibi olarak aranan şartları sağlamış olsaydı, toptan ödeme değil kendisine aylık bağlanırdı. Ancak annenize babanızdan aylık bağlandığından, anneniz hak sahiplerinde aranan şartları sağlamıyor.

14 Ocak'ta verilen dilekçe hangi yılın emeklisi yapar?

Kamu işçisi olarak çalışmaktayım. 14 Ocak 2021 tarihinde alınan maaş aralık-ocak dönemini kapsıyor. 14 Ocak 2021 tarihinde verilen emeklilik dilekçesi bizi 2020 yılı emeklisi mi yapar, yoksa 2021 yılı emeklisi mi oluruz? Duygu Çetin

Ayın 15'i ila izleyen ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılardan, 14 Ocak 2021 tarihine kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, 2020 yılı emeklisi sayılırlar. 14 Ocak 2021 tarihinde alacağınız maaşınız, 15 Aralık 2020-14 Ocak 2021 dönemi maaşı olduğuna göre, 14 Ocak 2021 tarihinde vereceğiniz emeklilik dilekçesi sizi 2020 yılı emeklisi yapar. 15 Ocak 2021 ve devamında vereceğiniz emeklilik dilekçesi ise 2021 yılı emeklisi yapar.

Yaş dışındaki şartları sağlayan çalışan işten çıkartılabilir mi?

Apartman görevlimiz 1973 doğumlu. İlk olarak 1 Ocak 1995 tarihinde SSK'ya tescil edilmiş olup, bugün itibarıyla 7500 gün prim ödemiş. Pandemi döneminde işçi çıkarma yasağı olduğundan çıkaramadığımız kapıcımızı gerekli prim gününü doldurduğu için emeklilik sebebiyle kıdem tazminatını verip çıkartabilir miyiz? Seda Terlemez

Apartman görevlinizi, emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğu gerekçesiyle işten çıkartamazsınız. Ancak kendisi SGK'dan alacağı kıdem tazminatı yazısına istinaden işten çıkabilir ve siz de kıdem tazminatını ödeyebilirsiniz.