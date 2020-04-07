İşsizlik sigortası niye var?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı sektörlerde faaliyetler İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu, yani işyerleri geçici olarak kapatıldı. Salgından doğrudan etkilenen sektörlerde ise faaliyetler işverenler tarafından ya tamamen durduruldu ya da asgari düzeye indirildi.

Faaliyetini durdurmak ya da asgari düzeye indirmek durumunda kalan işverenlerden bazıları çalışanlarına yıllık ücretli izin kullandırıyor, bazıları kısa çalışma uygulaması için İŞKUR'a başvuruyor, bazıları da çalışanlarını ücretsiz izin kullanmaya zorluyor.

Sürecin ne kadar devam edeceğini kestiremeyen ve önünü göremeyen bazı işveneler ise işçi çıkarma yolunu tercih ediyor ya da tercih etmek zorunda kalıyor.

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“Korona kaynaklı olarak işten çıkarılan sayısız çalışandan biriyim. Tüm şartlarım yeterli olmasına rağmen, en son çalıştığım işyerinde 120 gün şartını taşımadığım için işsizlik ödeneği alamıyorum. Ama devlet kısa çalışma ödeneği için 120 günü 60 güne indirip işverenin yanında olup, hatta bizim işsizlik paralarımız firmalara kullandırılıp, işten çıkarılan kesim yalnız bırakılarak mağduriyet yaratılmış durumda. Bu hususu köşenize taşırsanız çok seviniriz.”

Yukarıdaki ifadeler, koronavirüs kaynaklı işten çıkarılmış olup, aranan şartları sağlayamadığı için işsizlik ödeneğinden yararlanamayan onlarca okurdan gelen iletilerden sadece biri.

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İşten çıkarılan kişinin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için;

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

– İşten çıkarılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,

– İşten çıkarılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,

şartları aranıyor.

İşverenin tek taraflı iradesi ile işsiz kalanların talebi, kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi işsizlik ödeneğine erişim şartlarının da esnetilmesi.

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Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için de hizmet akdinin feshi hariç işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları aranıyordu. Virüs salgınının etkilerini azaltma amacıyla hazırlanan “ekonomik istikrar kalkanı” paketinde “faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlanıp, işverenlerin de maliyetinin azaltılması amacıyla” kısa çalışma ödeneğine erişim şartlarının esnetilmesi öngörülmüş, bu bağlamda son üç yıl içinde 600 gün prim ödemiş olma şartı 450 güne, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne indirilmişti.

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İşsizlik sigortası niye var?

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli bir süre ve ölçüde karşılamak için.

Öyleyse koronavirüs etkisiyle işsiz kalan daha çok işsizin yararlanabilmesi için işsizlik ödeneği uygulamasında da 600 gün prim ödemiş olma şartı 450 güne, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 30 ya da 60 güne indirilmeli.

Zira salgının ne kadar süreceği belli değil. İşsiz kalan bu insanlar uzun süre iş bulamayacakları gibi, belki tazminatlarını bile alamayacak ya da uzun ve meşakkatli bir mücadele sonrası alabilecekler.