İşveren emeklilik nedeniyle işten çıkarma yapabilir

Malulen emekli olmak için SGK'ya başvuru yaptık. SGK görevlileri işten çıkışımın yapılması gerektiğini söylediler. Fakat işten çıkarma yasağı sebebiyle, ahlak ve iyi niyet kuralları dışında bir durumda çıkış yapılması cezai bir durum oluşturur mu emin olamadık. Sizin yorumunuz nedir, bu konuda nasıl davranmamız gerekir? Uygar Başaran

7244 sayılı Kanun'la getirilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında fesih yasağı işveren için getirilen bir yasaklama. İşçi için getirilen fesih sınırlaması ise işçinin işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılma hali için söz konusu. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmanızda, diğer bir deyişle iş sözleşmenizi emeklilik nedeniyle sona erdirmenizde sakınca yok. İşveren de talebiniz üzerine emeklilik nedeniyle çıkışınızı yapacağından, ceza gerektiren bir durum oluşturmaz.

Emekli olana ücret desteği yok

Emekli çalışanım. 23 Mart tarihinden beri kronik rahatsızlığım nedeniyle sokağa çıkmam yasak olduğu için çalışmakta olduğum işyerine gidememekte ve bu nedenle maaş alamayacağım söylendiği için birikmiş olan izinlerimi kullanmaktayım. Ne yazık ki iznim bitmek üzere. Bana iznim bitince ücretsiz izin kullanabileceğim ama emekli maaşı aldığım için herhangi bir ücret alamayacağım söylendi. Aldığım 1.400 TL emekli maaşıyla geçinmek mümkün olmadığına göre bu durumu aşabilecek bir yöntem var mıdır? Benim durumumda olan insanlar ne olacak? Bize bir yol gösterebilir misiniz? Erdinç Yeşilbağ

İşveren tarafından ücretsiz izin kullandırılanlara yapılması öngörülen nakdi ücret desteği için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almıyor olmak gerekiyor. Emekli aylığı olmayıp nakdi ücret desteği alabilecek olanların durumu da sizin durumunuzdan pek farklı değil. Alabilecekleri aylık nakdi ücret desteği en fazla 1.168 lira. Onların da bu parayla geçinmesi mümkün değil ama bu durumu değiştirebilecek bir yöntem maalesef yok.

Nisan ayı ücret desteği 14 günlük

Ücretsiz izne ayrılan işçinin nakdi ücret desteği ile ilgili olarak nisan ayı için işveren tarafından müracaatların başladığı belirtildi. SGK işveren sayfasından giriş yaptım ancak 14 günden fazlasını onaylamıyor. Bu konuyu aydınlatabilir misiniz? Hami Boçkay

Ücretsiz izne ayrılan işçi için nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlıyor. 17-30 Nisan arası 14 gün olduğundan, nisan ayı için en fazla 14 günlük ücret desteği ödemesi söz konusu olabilecek. Bu nedenle de 14 günden fazlasını sistem onaylamıyor.