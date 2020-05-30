İşveren ilk yedi gün için ücret ödemek zorunda mı?

İşverenim 20 Mart 2020'de virüsten dolayı çalışmamı durdurdu. Kısa çalışma ödeneğine 1 Nisan 2020 tarihinde başvurmuş. Bana nisan için 23 günlük ödeme çıktı. 7 günlüğünü işverenim bana vermek zorunda mı? Bir de mart ayından 11 gün eksiğim var. Toplam 18 günlük eksik. Bunları işveren ödemek zorunda mı? Sağnakyağmur

İşyerinizde kısa çalışma uygulamasının başlatıldığı nisan ayına ilişkin ilk 7 gün için İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği ödenmiyor. Bu 7 günlük süre için işverenin size yarım ücret ödemesi, SGK'ya da 7 günlük prim günü ve prime esas kazanç bildirimi yapması gerekiyor. Günlük yarım ücretinizin 98.10 TL olan günlük prime esas kazanç alt sınırının altında olması halinde, bildirimin prime esas kazanç alt sınır üzerinden yapılıp, yarım ücretle arasındaki farkın primleri de işveren tarafından ödenecektir.

Mart ayına ilişkin SGK prim günü ve eksik gün nedenini bilmeden mart ayı için bir şey söylemek mümkün değil. Mart ayına ilişkin olarak SGK'ya 11 gün eksik bildirim yapılmış ise eksik gün nedenini hizmet dökümünüzden öğrenebilirsiniz. Ancak ondan sonra ne yapıp yapamayacağınız konusunda bir değerlendirme yapılabilir.

Ücretsiz izin döneminde ilave ödeme alabilir miyim?

Özel hastanede uzman doktor olarak çalışıyorum. Pandemi döneminde iki ay ücretsiz izne ayrıldım. Çalıştığım sürece 7146 sayılı Kanun hükmü gereğince ek ödeme alamadım. Ücretsiz izin kullandığım iki aylık süre için Emekli Sandığı'ndan ek ödeme talep edebilir miyim? Atalay Yıldırım

Ücretsiz izin kullandığınız dönemde iş sözleşmeniz askıda kalıyor. Ücretsiz izin döneminde sigorta primi ödenmese de sigortalılığınız sona ermiyor. Diğer bir deyişle çalışmanız sona ermemiş oluyor. Bu nedenle de ücretsiz izin dönemi için 7146 sayılı Kanun gereği hekimlere yapılan ilave ödemeye hak kazanamıyorsunuz. Talep etseniz de ödeme yapılmaz.

İş sözleşmemi haklı nedenle feshedebilir miyim?

Gıda sektöründe çalışıyordum. İşveren elden para veriyordu. Ben de “elden para istemiyorum hepsini bankaya yatırın” dedim, beni ücretsiz izine çıkardı. Ben istemedim, beni cezalandırdı aklınca. İşyerinde başkasını izne çıkarmadı. SGK'ya şikayet etsem ya da dava açsam yaptırım olur mu? Yüksel Bakar

Gerçek ücretinizin bordroya yansıtılmayıp, bir kısmının elden ödenmesi, buna göre de prime esas kazançlarınızın SGK'ya eksik bildirilmesi iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı verir.

Bu gerekçe ile iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilir ve işyerindeki çalışma süreniz 1 yıldan fazla ise kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak kıdem tazminatınızın ödenmemesi halinde önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız durumunda iş mahkemesinde dava açmanız gerekir.