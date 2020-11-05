Kamu görevinden çıkarılan, hangi durumda ikramiye alabilir?

30 Mart 1982 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim 30 Ağustos 1999 görünmekte ama kayıtlarda herhangi bir ödeme görünmüyor. Ödeme, 18 yaşımı doldurduğum 30 Mart 2000'den itibaren görünüyor (1996-1999 yılı astsubay hazırlama,1999-2000 yılı sınıf okulu, görev başlama tarihi 30 Ağustos 2000). 18 Ekim 2019'da kamu görevinden çıkarıldım. Kayıtlarda yıpranma dahil 8775 gün ödeme (24 yıl 4 ay 15 gün) hizmet süresi görünmektedir. Ne zaman, nasıl emekli olabilir ve emekli ikramiyesi alabilirim? Emeklilik ve emekli ikramiyesi için nasıl bir yol izlemeliyim? Sınıf okulu süresi için dava açabilir miyim? Mehmet

Normal emeklilik için 25 yıl hizmet süresi ve 55 yaş, yaştan emeklilik için 15 yıl hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz.

25 yıldan eksik hizmet sürenizi 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödemek suretiyle tamamlayabilirsiniz. Ancak bu durumda emekli aylığınız birleştirilmiş hizmet süreleriniz üzerinden bağlanacağından ve görevden çıkarılmış olduğunuzdan, emekli ikramiyesi ödenmez.

Kamu görevinden çıkarılanlara ikramiye ödenmesi, sadece 4/c (Emekli Sandığı) hizmetleri ile emekli olmaları halinde mümkün olabiliyor. Emekli ikramiyesi alabilmeniz için sadece Emekli Sandığı hizmetinizle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Bu da bundan sonra hiçbir sigortalılık kapsamında prim ödemeksizin sadece Emekli Sandığı hizmetleriniz ile yaştan emekli olmanız halinde mümkün olur. 18 yaş öncesi için dava açsanız da sonuç alabileceğinize ihtimal vermiyorum.

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir?

11 Nisan 1978 doğumluyum. 22 Aralık 1995 tarihinde hemşire olarak atandım. 18 Mart 2010-18 Eylül 2010 arası stresli çalışıyorum diye oğlum 3 aylıkken ücretsiz izin kullandım. Hemen arkasından öğretmenliğe geçiş yaptım. Emekliliğe esas 24 yıl 2 ay 21 gündür çalışıyorum. Çok yoruldum, yılbaşında emekli olabilir miyim? Yoksa 6 ay ücretsiz izinden dolayı Haziran 2021'de mi emekli olmaya hak kazanıyorum? Kıdem tazminatı alıp, maaş alamıyorum sanırım. Melek Yemenici

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik için 20 yıl fiili hizmet süresi ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. 20 yıllık hizmet süreniz fazlasıyla dolmuş. İsterseniz görevden ayrılıp yaşınızın dolmasını bekleyebilir, 52 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.

Kıdem tazminatından kastınız emekli ikramiyesi olmalı. Yaşınızı beklemek üzere görevden ayrıldığınızda ikramiyenizi alamazsınız. Emekli ikramiyeniz, yaşınızı doldurduktan sonra yapacağınız emeklilik başvurusu üzerine emekli aylığınız bağlandığında ödenir.